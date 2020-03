Zeichen der Wertschätzung CSU übergibt Spende bei Kindergarteneinweihung

Seit September 2019 gibt es eine Kindergartengruppe im Alteglofsheimer Johanniter-Kindergarten. Bis zur Fertigstellung des Kindergartenneubaus ist diese vorübergehend im Gebäude der Grundschule untergebracht. Die provisorische Einrichtung wurde nun in einer Feierstunde von der Gemeinde, den Johannitern, Pfarrer Matthias Kienberger und Pfarrerin Ingrid Koschnitzke offiziell eingeweiht.

Alteglofsheim. Zur Einweihung überbrachte der Alteglofsheimer CSU-Ortsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Wolfgang Voigt der Leiterin der Einrichtung, Isabella Rottensteiner, eine Spende in Höhe von 100 Euro. „Als Zeichen der Wertschätzung, dass sich hier so toll um die Altelgofsheimer Kinder gekümmert wird, möchten wir gut die Hälfte unseres Gewinns vom Weihnachtsmarkt an den Kindergarten spenden“, sagte Voigt. Für den zweifachen Familienvater sei klar: „Es gibt doch nichts Schöneres, als strahlende Kinderaugen.“

Deshalb sei es ihm und seinen Parteifreunden eine Herzensangelegenheit, den Johanniter-Kindergarten in der gleichen Weise zu unterstützen, wie den katholischen Kindergarten St. Laurentius. Dieser konnte im Herbst durch Einnahmen aus einem Kartoffelfeuer durch die CSU mit demselben Betrag unterstützt werden. Auch der Alteglofsheimer Waldkindergarten war in den letzten Jahren wiederholt durch die CSU unterstützt worden.