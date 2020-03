Kommunalwahl Irmgard Freihoffer – „ich möchte den Stillstand beenden und die Zukunftsaufgaben tatkräftig angehen“

Elf Bewerberinnen und Bewerber wollen am 15. März in Regensburg den OB-Sessel erobern. Die Linke geht mit Irmgard Freihoffer ins Rennen (Ordnungszahl 08).

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeisterin von Regensburg werden?

Ich möchte den Stillstand beenden und die anstehenden Zukunftsaufgaben – Verkehrswende, Umwelt- und Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum, Bildungseinrichtungen, lebenswerte Stadtteilzentren – tatkräftig angehen.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Nicht nur die Altstadt mit der Steinernen Brücke, dem Dom und den historischen Plätzen, auch die Landschaften an den Flüssen, das kulturell vielfältige Angebot und die vielen engagierten Menschen sind besonders.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden?

Die Stadtbahn zur Chefsache machen und beschleunigen, den Busverkehr in der Stadt und ins Umland sofort ausbauen mit einer besseren Taktung sowie und Wohnraum auf dem Areal der Prinz-Leopold-Kaserne nur durch Genossenschaften und die Stadtbau schaffen. Zudem müssen auch die teilweise viel zu stark gestiegenen Stadtbaumieten gesenkt werden.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Die Bürgerbeteiligung muss gestärkt werden. Diese war bisher häufig eine Alibibeteiligung, bei der das wichtige Ergebnis schon feststand und die Bürger nur bei einzelnen Details mitreden durften wie zum Beispiel beim Regensburger Kultur- und Kongresszentrum.

Ein weiteres wichtiges „weicheres“ Thema ist die Architektur und Stadtgestalt. In Neubausiedlungen (zum Beispiel Candis-Quartier) dominieren häufig Investorenkuben, die einem gesichtslosen internationalen Stil frönen. Auch außerhalb der Altstadt brauchen wir ansprechende Plätze. Es ist wichtig aus den Erfahrungen historischer europäischer Städte zu lernen und an die Geschichte unserer Stadt anknüpfen.

Außerdem brauchen wir auch Orte der Begegnung in den Stadtteilen und Treffpunkte für Kultur und Vereine.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Wir brauchen einen sofortigen Ausbau und eine deutlich bessere Taktung des ÖPNV mit einer einfachen bzw. überschaubaren Tarifstruktur sowie einen Ausbau der Fahrradinfrastruktur auch mit Fahrradschnellwegen. Statt sündhaft teurer Parkhäuser rund um die Altstadt, die zusätzlichen Verkehr in die Stadt leiten, brauchen wir Park-and-Ride-Anlagen vor der Stadt und gut getaktete günstige bzw. fahrscheinlose Busanbindungen in die Innenstadt sowie Tangentialbuslinien zum Beispiel vom Norden zu den Arbeitsplätzen im Südosten der Stadt ohne Umweg über den Bahnhof. Auf den vierspurigen Straßen wie Landshuter oder Frankenstraße kann jeweils in jeder Richtung eine durchgehende Busspur errichtet werden. Das beschleunigt den ÖPNV enorm, wenn er nicht mehr im Verkehr stehen muss.

Regensburg ist ein Bildungsstandort – Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Für Bildungseinrichtungen ist die Stadt nur teilweise zuständig. Die Stadt sollte möglichst viel für frühkindliche Bildung ausgeben und die Gruppengrößen sollten sich an den Richtzahlen der Europäischen Union orientieren: eine Fachkraft für drei Kinder bis 1,5 Jahre, eine Fachkraft für vier Kinder bis drei Jahre und eine Fachkraft für acht Kinder zwischen drei Jahre und Schuleintritt

Des Weiteren brauchen wir familiengerechte Öffnungszeiten, die Erwerbstätigkeit auch für Alleinerziehende ermöglicht und Ganztagsplätze für alle Kinder, deren Eltern dies wünschen, gleichermaßen in allen Stadtquartieren. Zudem müssen wir den Sanierungsstau bei der Sanierung von Schulen endlich abarbeiten. Wichtig für die Bildung sind neben den Bildungseinrichtungen aber auch die Spielräume in der Stadt und Spielplätze in der Natur sowie ausreichend Jugendtreffs in den Stadtquartieren. Wünschenswert wäre auch die Erstellung eines eigenen Kinder- und Jugendförderplans wie zum Beispiel in Münster oder Paderborn.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Das Freiraumentwicklungskonzept, das kürzlich im Stadtrat beschlossen wurde und zusätzliche Freiräume schafft bzw. vernetzt, muss umgesetzt werden und darf nicht wie so viele Leitbilder und gut gemeinte Absichtserklärungen in der Schublade verschwinden.

Neben einem zentralen Haus für Engagement für Kunst, Kultur und Verein brauchen wir dezentral in den Stadtteilen Treffpunkte und attraktive öffentliche Plätze.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Regelmäßige Treffen mit der Landrätin/dem Landrat und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Umlandgemeinden sind notwendig. Insbesondere die Themen Mobilität und bezahlbarer Wohnraum müssen zügig angegangen werden. Wichtig ist dabei auch, dass ein zukünftiger OB in Regensburg die ersten Jahre zumindest kaum repräsentative Termine wahrnimmt und sich stattdessen der inhaltlichen Arbeit annimmt und damit auch die Zeit aufbringt, solche inhaltlichen Termine entsprechend wahrzunehmen.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Am Schreibtisch und am Nachmittag eine Stunde spazieren gehen.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Dann werde ich alles tun, um meine Ideen im Stadtrat einzubringen und weiterhin in den Initiativen und Vereinen vor Ort wie dem Arbeitskreis Kultur, dem Verkehrswendebündnis oder der Arbeitsgruppe Fairer Handel aktiv sein.