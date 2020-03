Kommunalwahl Horst Meierhofer – „in schwerer werdenden Zeiten muss Wirtschaft Chefsache werden!“

Regensburg wählt – am 15. März wird auch über den OB-Sessel abgestimmt. Für die Liberalen steigt Horst Meierhofer in den Ring (Ordnungszahl 06). Er bringt „beruflich, politisch und altersmäßig gute Voraussetzungen“ für das Amt mit. Er sagt: „In schwerer werdenden Zeiten muss Wirtschaft Chefsache werden!“

Regensburg. Auch das Thema Mobilität ist für Meierhofer wichtig: „Ich mag das Autofahrer-Verteufeln nicht. Wir brauchen einen besseren ÖPNV – Takt erhöhen, neue Linien, dann Stadtbahn – und mehr Parkhäuser am Altstadtrand, dann können wir im Zentrum mehr Individualverkehr rausnehmen.“ Für den Wahlabend hat er bereits Pläne: „Hoffentlich gibt es etwas zu feiern!“ Und wenn nicht? „Am Montag nach der Wahl gehe ich ganz normal in die Arbeit, egal wie die Wahl ausgeht, ich mache Politik sehr gerne und am liebsten als OB, aber Gott sei Dank habe ich auch jetzt einen super Job!“

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Weil ich sicher bin, dass ich beruflich, politisch und altersmäßig gute Voraussetzungen mitbringe. Außerdem wäre es mir eine große Freude und Ehre, Oberbürgermeister meiner Geburtsstadt zu sein!

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Die stolze Bürgerschaft, die stets interessiert und meist unbequem ihre Interessen vertritt. Im Rückblick wurden wohl meistens die richtigen Entscheidungen getroffen :-)

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Erstens: In schwerer werdenden Zeiten muss Wirtschaft Chefsache werden.

Zweitens: Kreuzung Walhalla-Allee/Nordgaustraße mit Über- oder Unterführung für alle Verkehrsteilnehmer beschleunigen

Drittens: beste Bildungseinrichtungen für alle Kinder.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Erstens: Kultur in die Stadtteile bringen, dadurch Altstadt entlasten und Identifikation mit dem eigenen Stadtteil fördern

Zweitens. Trinkwasserbrunnen und mehr offenes Wasser in den Fußgängerzonen, mehr Grün auf Plätzen und Straßen

Drittens: Donau und Regen renaturieren und für die Menschen erreichbar machen.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Ich mag das Autofahrer-Verteufeln nicht. Wir brauchen einen besseren ÖPNV (Takt erhöhen, neue Linien, dann Stadtbahn), mehr Parkhäuser am Altstadtrand, dann können wir im Zentrum mehr Individualverkehr rausnehmen.

Regensburg ist ein Bildungsstandort Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Neues Cluster Erneuerbare Energien, das Energieagentur Bayern und Energieagentur Regensburg, in diesem Bereich aktive Firmen und vor allem OTH und Uni einbindet. Berufsschulen müssen modernisiert werden, ebenso Siemens Gymnasium, Albertus-Magnus-Gymnasium und Pestalozzi-Schule, um nur einige zu nennen.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Spitzensport soll über Wirtschaftsförderung betreut werden, Breitensport ist die Grundlage für gutes Zusammenleben und oft der soziale Kit in den Stadtteilen. Stadtteile sind als Lebensräume bisher zu wenig Kulturräume, deshalb soll die Stadt Kultur in die Stsdtteile bringen, gemeinsam mit den Vereinen und Initiativen vor Ort!

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Das ist schwierig, weil im Landkreis so viele unterschiedliche Akteure Verantwortung tragen. Wichtig Israels, dass wir und endlich als gemeinsamer Raum verstehen: Gemeinsam müssen wir genügend Wohnraum, gerade auch bezahlbaren, schaffen, gemeinsam müssen wir die Verkehrsprobleme lösen (Stadtbahn in den Landkreis bringen, Park&Ride-Plätze am Stadtrand, gemeinsame Gewerbegebiete schaffen.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Zu Hause und Abends mit den Parteifreunden. Hoffentlich gibt es etwas zu feiern!

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Am Montag nach der Wahl gehe ich ganz normal in die Arbeit, egal wie die Wahl ausgeht, ich mache Politik sehr gerne und am liebsten als OB, aber Gottseidank habe ich auch jetzt einen super Job!