Kommunalwahl OB-Kandidatin Gertrud Maltz-Schwarzfischer setzt auf ihre Erfahrung

Regensburg wählt am 15. März eine Oberbürgermeisterin oder einen ÜOerbürgermeister. Die SPD schickt Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ins Rennen (Ordnungszahl 05). Sie vertritt seit dessen Suspendierung den Oberbürgermeister.

Regensburg. „Ich will mich, wie schon in den letzten sechs Jahren als Bürgermeisterin und davon mehr als drei Jahre als Vertreterin des Oberbürgermeisters, für unsere Stadt und vor allem für die Menschen, die hier leben, einsetzen“, sagt sie. Bezahlbarer Wohnraum, die schnelle Schaffung von Baurecht und der Ausbau bei den Kinderbetreuungseinrichtungen sind ihre Schwerpunkte. In Sachen Verkehr setzt sie auf ein „regional gedachtes Mobilitätskonzept“. Verkehrsprobleme könnten nicht durch einzelne Maßnahmen gelöst werden. „Verkehr muss vernetzt gedacht werden, sowohl die Verbindung der verschiedenen Verkehrsarten, Fußgänger, Radverkehr, Autoverkehr, Busverkehr und Verkehr auf der Schiene, als auch die Verbindungen in die und aus der Region, auch über den Landkreis hinaus. Deshalb werde ich gleichzeitig die Radwegeplanung, das Stadtbahnprojekt, die Buslinienoptimierung und die Entwicklung des Mobilitätskonzeptes im Großraum Regensburg vorantreiben und auch neue Konzepte, wie Wassertaxis, autonomes Fahren oder Seilbahnprojekte prüfen“, so Maltz-Schwarzfischer. Sollte sie nicht Oberbürgermeisterin werden, will sie sich als Stadträtin weiter für die Menschen in Regensburg einsetzen.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeisterin von Regensburg werden?

Ich will mich, wie schon in den letzten sechs Jahren als Bürgermeisterin und davon mehr als drei Jahre als Vertreterin des Oberbürgermeisters, für unsere Stadt und vor allem für die Menschen, die hier leben einsetzen. In der Verwaltung habe ich viel Erfahrung, habe viele Bereiche unserer Stadt kennengelernt und weiß, wo der Schuh drückt. Und ich habe Ideen für die Zukunft der Stadt, wobei mir besonders wichtig ist, den sozialen Zusammenhalt zu erhalten und für alle Menschen dieser Stadt da zu sein.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Am meisten bin ich fasziniert vom unglaublichen ehrenamtlichen Engagement der Regensburgerinnen und Regensburger. Es gibt so viele Menschen, die sich engagieren für ein gutes Zusammenleben, im Sozialen genauso wie in der Kultur oder im Sport. Das zeigt für mich ihre Liebe zu den Menschen und zu unserer Stadt.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden?

Damit bezahlbarer Wohnraum möglichst schnell ausreichend geschaffen wird, werde ich die Bebauung der ehemaligen Prinz-Leopold-Kaserne mit Hochdruck vorantreiben, dafür die Stadtbau personell stärken und ihr auch weitere Flächen zur Verfügung stellen.

Ich werde schnelle Schaffung von Baurecht, auch durch personelle Verstärkung in der Verwaltung ermöglichen, damit Wohnungsbau insgesamt schneller verwirklicht werden kann. Hier müssen auch die Genehmigungsprozesse in der Verwaltung weiter optimiert werden.

Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen muss sehr schnell weiter ausgebaut werden, vor allem auch die Nachmittagsbetreuung und Betreuung in Ferienzeiten für Schulkinder. Das bedeutet die schnelle Umsetzung verschiedener Kindergarten-, Kinderkrippen- und Hortbauten. Wir brauchen zudem zwei neue Grundschulen und ein neues Gymnasium Diese Projekte müssen sofort auf den Weg gebracht werden.

Um die Verkehrsprobleme zu lösen werde ich die Entwicklung eines regionalen Mobilitätskonzeptes zügig vorantreiben.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Im Kulturbereich ist die Sanierung und Neubau des Historischen Museums mit einem neuen zeitgemäßen Konzept vordringlich.

Das Stadtlagerhaus soll als Ort der Kultur- und Kreativwirtschaft entwickelt werden, die Sanierung des Velodroms steht an und wichtig für die Weiterentwicklung der Musikstadt Regensburg ist eine Konzerthalle.

Sport- und Freizeitflächen sind wichtig für das Leben in einer Stadt. Der Bau der Leichtathletikhalle und des Schwimmbads muss zügig realisiert werden.

Ein „Haus des Engagements“ soll für die vielen Initiativen und Vereine in Regensburg Raum schaffen, ein Projekt, das ich für sehr wichtig halte und mit Priorität umsetzen will.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Die Perspektive für Regensburg kann nur in einem regional gedachten Mobilitätskonzept liegen. Die Verkehrsprobleme können nicht durch einzelne Maßnahmen gelöst werden. Verkehr muss vernetzt gedacht werden, sowohl die Verbindung der verschiedenen Verkehrsarten, Fußgänger, Radverkehr, Autoverkehr, Busverkehr und Verkehr auf der Schiene, als auch die Verbindungen in die und aus der Region, auch über den Landkreis hinaus. Deshalb werde ich gleichzeitig die Radwegeplanung, das Stadtbahnprojekt, die Buslinienoptimierung und die Entwicklung des Mobilitätskonzeptes im Großraum Regensburg vorantreiben und auch neue Konzepte, wie Wassertaxis, autonomes Fahren oder Seilbahnprojekte prüfen.

Regensburg ist ein Bildungsstandort – Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Entscheidend ist Bildung von Anfang an. Dazu gehört der Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungseinrichtungen, beste Ausstattung der Schulen u.a. mit digitaler Infrastruktur. Mit dem „Rubina“-Haus haben wir Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche eröffnet, sich mit den Zukunftsthemen Umwelt, Klima und Energie auseinanderzusetzen. Genauso große Bedeutung hat die Weiterentwicklung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts. Bereits jetzt ist die Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft in Regensburg hervorragend. Damit im kommenden Wandel der Wirtschaft neue Arbeitsplätze in Regensburg entstehen können und bestehende nicht verloren gehen, müssen wir die erforderlichen Standortvoraussetzungen und Rahmenbedingungen in Regensburg weiter stärken. Dazu gehören Räume und Förderung für Start-Ups und Ausgründungen aus unseren Hochschulen. Wir müssen sowohl den BioPark, als auch die Techbase weiter ausbauen, damit bestehende Cluster weiterentwickelt und neue aufgelegt werden können. Neue Cluster sehe ich beispielsweise in den Bereichen „Künstliche Intelligenz“ oder „Cyber-Security“ oder auch „Klimaresilienz und -technik“.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Die wunderschönen Natur-, Freizeit- und Erholungsräume der Stadt müssen gesichert und da, wo es Defizite gibt, neue geschaffen werden. Ein Anfang ist gemacht mit dem Freiflächenentwicklungskonzept, das der Stadtrat kürzlich beschlossen hat. Konkret: Weiterentwicklung des Sportpark Ost, aber auch Sicherung und Sanierung bestehender Vereinssportanlagen, Schaffung mindestens eines großen Parks, zum Beispiel im Kasernenviertel, Renaturierung und Aufwertung der Donauuferzonen.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Bereits in den letzten Jahren habe ich mit der Landrätin bestens zusammengearbeitet. In vielen Bereichen gibt es bereits jetzt eine enge und gute Kooperation mit dem Landkreis. Zu nennen wären hier beispielsweise die Projekte Gesundheitsregion plus, Bildungsregion, BioRegio Regensburg, die Sparkasse, der RVV und die Entwicklung eines gemeinsamen regionalen Mobilitätskonzeptes. Intensivieren werden wir die Zusammenarbeit bei der Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung und beim Tourismus.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Zunächst werde ich im Wahllokal meine Stimme abgeben. Wie an jedem Wahltag werde ich auch im Bürgerzentrum die Wahlhelfer besuchen und ihnen für ihren Einsatz danken. Am Abend bin ich dann natürlich im Marinaforum und verfolge mit Spannung die Wahlergebnisse.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Als Stadträtin werde ich mich weiter für die Menschen in Regensburg einsetzen. Privat werde ich mich erst einmal von den Wahlkampfstrapazen erholen und dann sehen, wie ich in meinem Beruf als Archäologin, oder auch an anderer Stelle wieder tätig werden kann.