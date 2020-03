Kommunalwahl Ludwig Artinger will „Regensburg nach drei turbulenten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser führen“

Regensburg wählt – neben dem Stadtrat auch einen neuen OB. Elf Bewerberinnen und Bewerber stehen zur Wahl – Ludwig Artinger von den Freien Wähler hat die Ordnungszahl 03 auf dem Stimmzettel. „Ich bin davon überzeugt, dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit, meiner Kompetenz und meiner beruflichen Erfahrung der Richtige bin, Regensburg nach den letzten drei turbulenten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen“, sagt Artinger.

Regensburg. Ludwig Artinger von den Freien Wähler hat die Ordnungszahl 03 auf dem Stimmzettel. „Ich bin davon überzeugt, dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit, meiner Kompetenz und meiner beruflichen Erfahrung der Richtige bin, Regensburg nach den letzten drei turbulenten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen“, sagt Artinger. Er will die Ziele des Bürgerentscheids Radverkehr umsetzen und das Gelände der Prinz-Leopold- und der Pionierkaserne entwickeln. Die Attraktivität des ÖPNV müsse gestärkt werden: „Die großen Verkehrsachsen sind an ihre Leistungsfähigkeit angelangt, deshalb muss zur Entlastung der ,Stadtautobahn‘ die Osttangente bis nach Regenstauf zur A93 verlängert und die A3 einschließlich Sinzinger Autobahnbrücke sechsspurig bis Nittendorf ausgebaut werden. In der Stadt selbst muss dem Umweltverbund, das heißt, dem ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr der Vorrang vor dem MIV (motorisierter Individualverkehr, Anmerkung der Redaktion) eingeräumt, vor allem der ÖPNV attraktiver durch eigene Busspuren, Taktverdichtungen und eigene Busspuren werden. Der MIV-Durchgangsverkehr muss aus der Altstadt verbannt werden“, sagt Artinger. Einen Plan B, falls er nicht Oberbürgermeister wird, hat er nicht – „Darüber mache ich mir frühestens ab dem 30. März Gedanken“, so der Jurist.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Regensburg ist die Stadt, in der ich seit Jahrzehnten lebe, die zu meiner Heimat geworden ist und in der meine Kinder groß geworden sind. Ich bin davon überzeugt, , dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit, meiner Kompetenz und meiner beruflichen Erfahrung der Richtige bin, Regensburg nach den letzten drei turbulenten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen, den Blick wieder nach vorne zu richten und ich auch für Regensburg brenne.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Die Präsenz der Geschichte von der Römerzeit bis in die Neuzeit, die Verbindung von Alt und Neu, die Offenheit und Vielfältigkeit der Stadtgesellschaft.

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Die Umsetzung der Ziele des Bürgerentscheids Radverkehr, die Stärkung der Attraktivität des ÖPNV und die Entwicklung der Prinz Leopold und Pionierkaserne.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Verbesserung der Betreuungssituation unserer Kinder, die Stärkung der kulturellen Vielfalt und die Pflege der Schullandschaft.

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Die großen Verkehrsachsen sind an ihre Leistungsfähigkeit angelangt, deshalb muss zur Entlastung der „Stadtautobahn“ die Osttangente bis nach Regenstauf zur A93 verlängert und die A3 einschließlich Sinzinger Autobahnbrücke sechsspurig bis Nittendorf ausgebaut werden. In der Stadt selbst muss dem Umweltverbund, das heißt, dem ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr der Vorrang vor dem MIV eingeräumt, vor allem der ÖPNV attraktiver durch eigene Busspuren, Taktverdichtungen und eigene Busspuren werden. Der MIV - Durchgangsverkehr muss aus der Altstadt verbannt werden.

Regensburg ist ein Bildungsstandort Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Bei all diesen Einrichtungen handelt es sich um sogenannte weiche Standortfaktoren. Wir werden in den nächsten Jahren viel Geld für die Pflege der Schullandschaft in die Hand nehmen müssen, was im Übrigen auch in der Vergangenheit bereits der Fall war. Immerhin ist der Bereich Bildung mit circa 150 Millionen Euro einer der größten Brocken im aktuellen IP. Der Neubau des Beruflichen Schulzentrums an der Prüfeninger Straße wird am Ende des IP-Zeitraums in Angriff genommen werden mit einem Gesamtvolumen mit mehr als 75 Millionen Euro.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Die Naturräume in und um Regensburg sind die „Lungen“ Regensburgs und müssen deshalb gepflegt und gut behandelt, perspektivisch sicher auch erweitert werden, etwa im Osten im Zuge der Entwicklung der Prinz Leopold- und Pionierkaserne oder vielleicht auch irgendwann durch den Ankauf des Pürklguts.

Die Kultur in Regensburg sollte moderner, vielfältiger und bunter werden, gerne auch mehr weg von der Altstadt in die einzelnen Stadteile gehen.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Dieser Spruch ist für uns keine Lehrformel, sondern wird in der Zusammenarbeit mit der Landrätin seit Jahren gelebt. Kirchturmpolitik, die an den Stadtgrenzen endet, war gestern. Das bedeutet interkommunale Gewerbegebiete, Verkehrsinfrastruktur und Mobilität für den Stadt- und Landkreis, aber auch deutlich darüber hinaus denken. Es gibt bereits zahlreiche institutionalisierte Formen der Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Sie müssen nur mit Leben erfüllt und von gutem Willen getragen sein.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Ich werde lange ausschlafen, Sport machen und umso nervöser werden, je mehr die Zeit auf 18 Uhr zugeht.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Darüber mache ich mir frühestens ab dem 30. März 2020 Gedanken (dem Tag nach der Stichwahl, Anmerkung der Redaktion).