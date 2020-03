Kommunalwahl Stefan Christoph will neue Ideen ins Regensburger Rathaus bringen

Über die Grünen wurde viel gemunkelt: Wer geht wohl in Regensburg als OB-Kandidat ins Rennen? Der Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol vielleicht? Ihm sagten viele gute Erfolgschancen bei einer möglichen Wahl voraus. Doch es kam anders. Stefan Christoph geht für die Regensburger Grünen ins OB-Rennen (Ordnungszahl 02 auf dem Stimmzettel) – und er hofft, auf den Zug der grünen Sympathiewelle aufspringen zu können.

Das Interview in voller Länge

Warum wollen Sie Oberbürgermeister von Regensburg werden?

Weil meine Partei und ich das Thema Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen – bei Wohnen, Bildung, Sozialpolitik oder auch beim Klimaschutz. Die Klimakrise ist die zentrale Existenzfrage der Menschheit, deswegen müssen wir sie in der Politik ganz vorne anstellen. Wir Grüne haben die drängenden Probleme unserer Zeit nicht nur erkannt, sondern haben auch den Mut, sie anzupacken. Mit meiner Wahl zum Oberbürgermeister möchte ich neue Ideen ins Alte Rathaus bringen.

Regensburg ist eine fantastische Stadt, was ist für Sie ganz persönlich das Besondere?

Das Schönste an Regensburg sind für mich die engagierten Bürger*innen dieser Stadt. Wir haben eine unglaublich aktive und vielfältige Zivilgesellschaft, die laut ist und sich einmischt. Das ist auch wichtig, damit sich unterschiedliche Interessen in der Stadtpolitik Gehör verschaffen können. Auch das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassistinnen und Rassisten, Antisemitinnen und Antisemiten sowie andere Menschenfeinde ist in Regensburg einzigartig. Darauf können wir als Stadtgesellschaft stolz sein!

Welche drei großen Projekte wollen Sie ab dem 1. Mai 2020 anpacken, wenn Sie Oberbürgermeister werden?

Für uns Grüne sind die Themen Klima und Umwelt zentral für unsere Politik. Jegliches Handeln der Stadt in den kommenden Jahren wird sich auch an seiner Klimawirksamkeit messen lassen müssen. Deswegen will ich erreichen, dass Regensburg klimaneutral wird!

Nicht nur um das Klima zu schützen, sondern auch um allen Menschen in der Stadt eine Mobilitätsgarantie zu geben, müssen wir die Verkehrswende voranbringen. Die Straßen unserer Stadt sind dauerhaft verstopft, der Ausweg kann nur sein, konsequent alle Alternativen zum Autoverkehr auszubauen. So schaffen wir umweltfreundliche Mobilität für alle, und diejenigen, die zum Beispiel mobiltätseingeschränkt und tatsächlich aufs Auto angewiesen sind, leiden nicht mehr unter dem Stau. Dazu brauchen wir die von uns geplante Stadtbahn, einen höheren Bustakt, ein neues Netz – etwa mit Ringlinien und Expressbussen – und sinnvolle Möglichkeiten, das Auto am Stadtrand stehen zu lassen. Dazu gehört aber auch die Umsetzung des Radentscheids und mehr Rücksicht auf den Fußverkehr, der bei der Mobilitätspolitik oft vergessen wird.

Mein drittes großes Projekt ist die Entwicklung der Stadtbezirke. Wir müssen die Altstadtzentriertheit unserer Stadt aufgeben. Für lebenswerte Stadtteile brauchen wir bezahlbare Wohnungen, eine gute Verkehrs- und Einkaufsinfrastruktur vor Ort, aber auch Treffpunkte im Viertel und Kulturangebote. Mit Stadtteilparlamenten will ich die Menschen in den einzelnen Stadtvierteln an der Planung ihrer unmittelbaren Nachbarschaft beteiligen und so mehr Identifikation mit den Stadtteilen schaffen.

Es gibt auch Vorhaben, die eher zu den „weicheren“ Themen gehören. Welche sind Ihnen hier wichtig für die Stadt?

Eines meiner Herzensthemen ist die Kulturpolitik, für die ich in der grünen Bezirkstagsfraktion als Fraktionsvorsitzender auch zuständig bin. Kultur ist nämlich mehr als nur schmückendes Beiwerk – sie ist ein knallharter Standortfaktor, wenn es darum geht, wie lebenswert eine Stadt ist. Deswegen werde ich die Umsetzung eines Kreativquartiers voranbringen, aber auch dafür sorgen, dass sich Proberäume, Kulturorte und Veranstaltungen in allen Stadtteilen ansiedeln. Regensburgs Clubkultur ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie erhalten bleibt und dass Anwohner*innen gleichzeitig nicht in ihrer Ruhe gestört werden.

Menschenfeindliche Ideologien haben in unserer Stadt keinen Platz. Deswegen will ich zivilgesellschaftliches Engagement mit einer Fachstelle für Demokratie nach dem Vorbild der Landeshauptstadt München fördern. Außerdem soll ein eigenes städtisches NS-Dokuzentrum und eine Abteilung für deutsch-jüdische Geschichte am Historischen Museum die Möglichkeit bieten, aus der Vergangenheit zu lernen.

Und nicht zuletzt will ich die Beteiligung der Bürger*innen in dieser Stadt fördern. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder gesehen, wie groß das Interesse der Bevölkerung an den Fragen ist, die unsere Stadt bewegen. Deswegen soll ein eigenes Amt für Beteiligung die Stadtgesellschaft in politische Planungen mit einbinden – und zwar so, dass sich alle ernst genommen fühlen!

Besonders wichtig ist die Entwicklung der Mobilität in der Stadt. Welche Perspektiven sehen Sie hier für Regensburg?

Regensburg hat eine große Chance, wenn wir es schaffen, die Abhängigkeit vieler Menschen vom Auto zu lösen und sinnvolle Alternativen mit Bahn, Bus, Rad oder den eigenen Füßen bieten. Die Stadtbahn, die auf ihrem eigenen, begrünten Gleisbett die Hauptverkehrsachsen der Stadt bedienen wird, kann viel mehr Menschen transportieren als die bestehenden Busse – und wird noch dazu bequemer und schneller sein. Ich sehe aber vor allem auch im Ausbau eines S-Bahn-Systems eine große Chance, das Umland enger an Regensburg anzubinden. Dafür brauchen wir aber deutlich mehr Bahnhaltepunkte und einen schnelleren Takt.

Die Sicherheit im Verkehr will ich fördern, indem wir Kreuzungen und Verkehrsknotenpunkte besser für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen ausbauen. Ich werde einen Radlring um die Altstadt herum einrichten, der auch die Innenstadt vom Radverkehr entlasten wird. Radabstellplätze, Ausleihstationen für Leihräder und -autos sowie regelmäßig fahrende Busse auch zu Randzeiten muss es in allen Stadtteilen geben.

Die größte Chance und gleichzeitig auch Herausforderung für die Verkehrsprobleme ist die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Region. Wir brauchen in diesem und anderen Bereichen verbindlichere Planungsstrukturen, als das bisher der Fall ist. Denn Radwege dürfen genausowenig wie Buslinien an der Stadtgrenze enden.

Regensburg ist ein Bildungsstandort ‑ Universität, OTH, viele Betriebe, berufliche und allgemeinbildende Schulen bieten eine große Vielfalt in Sachen (Aus-)Bildung. Was werden Sie tun, damit das so bleibt?

Unsere Regensburger Hochschulen leisten eine hervorragende Arbeit, leider bestehen aber vor allem im Hinblick auf die Universität gravierende bauliche Mängel. Als Wissenschaftspolitiker setze ich mich schon seit Langem dafür ein, dass der Freistaat der Universität Regensburg hier deutlich mehr Mittel zur Sanierung bereitstellt. Nur in einem Gebäude, in das es nicht hineinregnet, lässt es sich auch gut lernen. Inhaltlich sind unsere Hochschulen aber sehr gut aufgestellt. Besonders in den Bereichen Erneuerbare Energien und Künstliche Intelligenz sehe ich ein großes Potential für die Ausbildung wie auch für eine Clusterbildung für die regionale Wirtschaft.

Gleichzeitig müssen wir das Umfeld für die Berufsausbildung wieder attraktiver machen. Die Infrastrukturprobleme der Regensburger Berufsschulen müssen wir zeitnah angehen. Gemeinsam mit Kammern und Gewerkschaften müssen wir aber auch an der Attraktivität der dualen Berufsausbildung im Allgemeinen arbeiten. Als Oberbürgermeister will ich hier weiter Zusammenarbeit anstoßen.

Regensburg hat durch viele kulturelle und sportliche Angebote sowie durch Naturräume auch einen hohen Freizeitwert. Was sind hier Ihre Ideen für die Domstadt?

Biotope und Grünflächen in der Stadt werde ich weiter ausbauen. Bereits versiegelte Flächen können auch wieder entsiegelt und der Natur zugänglich gemacht werden. Grünflächen und Parks sind wichtig als Rückzugsort in der Freizeit, für das Mikroklima und auch für die Artenvielfalt. Gerade im Stadtosten herrscht ein Mangel an Grünflächen. Neben neuen Parks will ich in den kommenden sechs Jahren über ein Förderprogramm 1.000 neue Hausbegrünungen schaffen, so dass man sich für Grün nicht in den Park begeben muss, sondern es in der ganzen Stadt genießen kann.

Beim Thema Kultur ist es wichtig, Teilhabe für alle zu schaffen und Menschen schon früh an Kulturangebote heranzuführen. Deswegen müssen nicht nur alle Kulturangebote barrierefrei werden, sondern ich will auch einen Kulturpass einführen, der die Zugangsschranken zu Kulturangeboten und kultureller Bildung abbaut. Als eine Art Gutscheinheft könnte der Kulturpass etwa einen kostenlosen Besuch im Stadttheater sowie weitere Vergünstigungen in Kultureinrichtungen der Stadt Regensburg oder auf dem Gebiet der Stadt beinhalten. Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und Rentner*innen sollten den Kulturpass kostenlos erhalten. Auch den bereits existierenden Stadtpass für Menschen mit niedrigem Einkommen möchte ich auf mehr kulturelle Angebote ausweiten.

Im Sportbereich braucht Regensburg dringend mehr Kapazitäten in Trainingshallen. Dafür will ich mich ebenso einsetzen wie für eine lebendige Fankultur in unserer Stadt.

„Stadt und Land – Hand in Hand“, das ist ein gerne verwendeter Spruch. Was bedeutet er für ihre Arbeit? Wie stellen Sie sich die Arbeit gemeinsam mit dem Landkreis vor?

Wir brauchen hier über alle Themen hinweg verbindlichere Planungszusammenhänge. Verkehr, Wohnen, Klimaschutz, Gesundheit und viele andere Themen lassen sich nur gemeinsam mit der Region lösen. Das heißt auch, dass sowohl Stadt als auch Umlandgemeinden an einigen Stellen ihre Entscheidungen an gemeinsame Gremien und Einrichtungen abgeben, die das große Ganze in Stadt und Landkreis im Blick haben.

Wie werden Sie den Wahltag verbringen?

Am Wahlsonntag werden ich auf jeden Fall ausschlafen! Nach dem Spaziergang ins Wahllokal werde ich gemütlich Brunchen oder zu Hause selbst etwas Kochen. Abends gibt es hoffentlich einen Grund zu feiern und das ein oder andere nette Gespräch bei einem Bier auf der Wahlparty der Stadt Regensburg.

Wie sieht Ihr Plan B aus, falls es nicht klappt mit dem Chefsessel im Rathaus?

Ich kandidiere nicht für dieses Amt, weil ich keine andere berufliche Perspektive hätte, sondern weil ich Regensburg mit meinen Ideen und gemeinsam mit den Bürgerinnen un Bürgern dieser Stadt voranbringen möchte. Ich habe einen Beruf, der mir viel Spaß macht und in den ich zurückkehren kann, wenn ich nicht Oberbürgermeister werden sollte. Die Wissenschaft ist mein zweites Standbein, das mir erlaubt, viele meiner Ideen umzusetzen. Und natürlich werde ich mich trotzdem weiterhin für das Wohl dieser Stadt einbringen – im Bezirkstag, im Stadtrat und auch weiterhin in der Regensburger Zivilgesellschaft.