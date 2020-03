Wahlkampf Besuch im Landkreis Regensburg – Kultusminister will über Digitalisierung sprechen

Der bayerische Kultusminister Professor Dr. Michael Piazolo besucht die Gemeinden Köfering und Alteglofsheim im Landkreis Regensburg. Hier wurde viel in die Bildung vor Ort investiert.

Köfering/Alteglofsheim. Eine der nächsten großen Herausforderungen in der Bildungspolitik ist die Digitalisierung. Außerdem geht es darum, die Kinder und Jugendlichen vor Ort möglichst individuell zu fördern. In Köfering und Alteglofsheim will sich der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Professor Dr. Michael Piazolo, am Donnerstag, 5. März, über die Bildungspolitik vor Ort und in den Gemeinden anstehende Projekte informieren. Den Ortsbesuch im Landkreis Regensburg hat der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt (Freie Wähler) organisiert.

Der Köferinger Bürgermeister Armin Dirschl (Bürgerliste) betonte: „Die Gemeinde Köfering empfängt mit großer Freude Staatsminister Piazolo im Rathaus Köfering, um ihm die aktuellen Planungen und Projekte der Gemeinde Köfering vorzustellen.“ Vor Ort empfängt den Staatsminister neben Bürgermeister Armin Dirschl auch dessen Stellvertreter Manuel Hagen. Interesse bekundete der Staatsminister auch am örtlichen Bewegungspark, über dessen Konzept er sich vor Ort informieren möchte.

In Alteglofsheim begrüßt Bürgermeister Herbert Heidingsfelder (Freie Wähler) den Staatsminister. Heidingsfelder will dem Minister unter anderem die Mittelschule in Alteglofsheim vorstellen. „Mir als Bürgermeister war und ist es wichtig, den Schulstandort zukunftsfähig zu machen und zu erhalten“, betonte Heidingsfelder. Es sei selten, so Heidingsfelder, dass eine Mittelschule auch ein eigenes Schwimmbad umfasse. Ihm gehe es nun darum, gemeinsam mit der Schulfamilie die Digitalisierung des Schulverbandes weiter voranzutreiben. Auch hierüber will sich Bürgermeister Heidingsfelder mit dem Staatsminister austauschen.

Der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt freut sich auf dem Termin. Dem Staatsminister gehe es darum, gezielt den Austausch mit den Bürgermeistern vor Ort zu suchen. Minister Piazolo setze Marker, sagte Gotthardt: „Wir schreiben gemeinsam mit Lehrkräften und kommunalen Verantwortungsträgern die bildungspolitische Erfolgsgeschichte Bayerns auf europäischem Spitzenniveau fort, benennen und korrigieren aber auch Fehlentwicklungen vorausgehender Regierungen. All das tun wir gemeinsam mit der Basis: Deshalb ist der Minister vor Ort.“