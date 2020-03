Kommunalwahl Ist Regensburg reif für einen grünen Oberbürgermeister?

Über die Grünen wurde viel gemunkelt: Wer geht wohl in Regensburg als OB-Kandidat ins Rennen? Der Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol vielleicht? Ihm sagten viele gute Erfolgschancen bei einer möglichen Wahl voraus. Doch es kam anders. Stefan Christoph geht für die Regensburger Grünen ins OB-Rennen (Ordnungszahl 02 auf dem Stimmzettel) – und er hofft, auf den Zug der grünen Sympathiewelle aufspringen zu können.

Regensburg. Christoph sieht die Klimakrise als „die zentrale Existenzfrage der Menschheit, deswegen müssen wir sie in der Politik ganz vorne anstellen. Wir Grüne haben die drängenden Probleme unserer Zeit nicht nur erkannt, sondern haben auch den Mut, sie anzupacken.“ Klima und Umwelt seien die zentralen Themen: „Jegliches Handeln der Stadt in den kommenden Jahren wird sich auch an seiner Klimawirksamkeit messen lassen müssen. Deswegen will ich erreichen, dass Regensburg klimaneutral wird!“ Und: Die Verkehrswende müsste vorangebracht werden. „Die Straßen unserer Stadt sind dauerhaft verstopft, der Ausweg kann nur sein, konsequent alle Alternativen zum Autoverkehr auszubauen“, sagt der grüne Spitzenkandidat.

Auch, wenn er nicht Oberbürgermeister wird, will er sich weiter politisch einbringen – „im Bezirkstag, im Stadtrat und auch weiterhin in der Regensburger Zivilgesellschaft“, so Christoph.