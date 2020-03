Einer könnte dabei zum Joker werden Diese vier Bewerber für das OB-Amt in Regensburg werden für eine mögliche Stichwahl gehandelt

Regensburg wählt – und ganz Bayern blickt auf die Domstadt. Es gibt wohl wenige Städte in Bayern, in denen das Ergebnis der Wahlen am 15. März so mit Spannung erwartet wird, wie in Regensburg. Der amtierende OB ist vorläufig suspendiert und sitzt auf der Anklagebank, die Bürgermeisterin, die ihn vertritt, tritt für seine ehemalige Partei, die SPD, an. Er selbst hat zusammen mit vielen Mitstreitern eine eigene Wählervereinigung, die „Brücke“, gegründet. Die Kandidatin der CSU wurde in einer Mitgliederbefragung gekürt und erfährt Rückendeckung aus der Stadtgesellschaft. Machen die drei das Rennen unter sich aus? Oder siegt am Ende ein ganz anderer? Für den ein oder anderen ist nämlich auch der Kandidat der Freien Wähler ein echter Stichwahl-Kandidat.

Regensburg. Regensburg wählt – und ganz Bayern blickt auf die Domstadt. Es gibt wohl wenige Städte in Bayern, in denen das Ergebnis der Wahlen am 15. März so mit Spannung erwartet wird, wie in Regensburg. Der amtierende OB ist vorläufig suspendiert und sitzt auf der Anklagebank, die Bürgermeisterin, die ihn vertritt, tritt für seine ehemalige Partei, die SPD, an. Er selbst hat zusammen mit vielen Mitstreitern eine eigene Wählervereinigung, die „Brücke“, gegründet. Die Kandidatin der CSU wurde in einer Mitgliederbefragung gekürt und erfährt Rückendeckung aus der Stadtgesellschaft. Machen die drei das Rennen unter sich aus? Oder siegt am Ende ein ganz anderer? Für den ein oder anderen ist nämlich auch der Kandidat der Freien Wähler ein echter Stichwahl-Kandidat. Dass es einen zweiten Wahlgang gibt, da sind sich bei elf Kandidatinnen und Kandidaten (fast) alle einig.

Für die CSU tritt Dr. Astrid Freudenstein an (Ordnungszahl 1 auf dem Stimmzettel). Die Politikerin ist keine Unbekannte, sitzt sie doch für die Region im Bundestag. „Regensburg braucht ganz dringend einen politischen Neustart“, ist ihre Devise. Sie setzt auf „kostenloser Busverkehr – zunächst in der Innenstadt, dann nach und nach in weiteren Zonen“, sie will den Bahnhofsvorplatz und die Maximilianstraße anpacken, „weil dort das reine Elend herrscht“, und freies WLAN auf öffentlichen Plätzen und in den Bussen. Bei der Frage der Mobilität übt sie Kritik: „Die jetzige Stadtregierung setzt vorrangig auf den Radverkehr. Dabei kommen die Fußgänger unter die Räder und viele Menschen bleiben außen vor, vor allem die Älteren und Menschen mit Behinderung“, das will sie ändern.

Die SPD schickt Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ins Rennen (Ordnungszahl 05). Sie vertritt seit dessen Suspendierung den Oberbürgermeister. „Ich will mich, wie schon in den letzten sechs Jahren als Bürgermeisterin und davon mehr als drei Jahre als Vertreterin des Oberbürgermeisters, für unsere Stadt und vor allem für die Menschen, die hier leben, einsetzen“, sagt sie. Bezahlbarer Wohnraum, die schnelle Schaffung von Baurecht und der Ausbau bei den Kinderbetreuungseinrichtungen sind ihre Schwerpunkte. In Sachen Verkehr setzt sie auf ein „regional gedachtes Mobilitätskonzept“. Sollte sie nicht Oberbürgermeisterin werden, will sie sich als Stadträtin weiter für die Menschen in Regensburg einsetzen.

Der Dritte im Bunde ist Joachim Wolbergs – trotz Suspendierung wirft er mit der „Brücke“ seinen Hut in den Ring. Auf dem Stimmzettel ist ihm die Ordnungszahl 10 zugeordnet. „Die Arbeit als Oberbürgermeister hat mir sehr viel Freude bereitet und ich glaube, bewiesen zu haben, dass ich es kann und diese Stadt auch in Zukunft gut und erfolgreich führen werde. Die Ermittlungsbehörden haben dieser Stadt zu Unrecht ihren Oberbürgermeister genommen und jetzt möchte ich das fortführen, was ich begonnen habe“, sagt Wolbergs. Auch bei ihm fallen die Begriffe bezahlbarer Wohnraum und Mobilität. „Aber insbesondere auch die Wirtschaftsförderung bleibt immer ganz oben auf der Tagesordnung, schließlich geht es dabei um Arbeit für die Menschen und damit darum, ob sie dazugehören oder nicht.“

Diese drei Kandidatinnen und Kandidaten werden vielfach als Aspiranten für die Stichwahl gehandelt. Doch ein weiterer Name fällt immer wieder: der von Ludwig Artinger, dem Kandidaten der Freien Wähler (Ordnungszahl 03). „Ich bin davon überzeugt, dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit, meiner Kompetenz und meiner beruflichen Erfahrung der Richtige bin, Regensburg nach den letzten drei turbulenten Jahren wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen“, sagt Artinger. Er will die Ziele des Bürgerentscheids Radverkehr umsetzen, die Attraktivität des ÖPNV stärken und das Gelände der Prinz-Leopold- und der Pionierkaserne entwickeln. Einen Plan B hat er nicht – „Darüber mache ich mir frühestens ab dem 30. März Gedanken“, so der Jurist. Am 29. März findet die Stichwahl statt, falls sie denn nötig wird ...