Verkehr Tempo 30 in der Weißenburgstraße? – Da schert sich doch keiner drum!

Montagabend, kurz vor 19 Uhr – der Weg aus der Redaktion nach Hause führt über die Weißenburgstraße. Da gilt ja seit dem 17. Dezember 2019 Tempo 30. Kleine Verkehrsschilder weisen darauf hin, kaum sichtbar. Versehen sind sie mit einem Zusatzschild – „Luftreinhaltung“ ist da zu lesen, wenn man das Schild denn lesen kann. Selbst Häuptling Adlerauge dürfte hier Probleme haben. Und so wird auf der Weißenburgstraße eifrig weiter Gas gegeben.

Regensburg. Ab der Greflingerstraße stadtauswärts darf man bis hinauf auf die Nibelungenbrücke nun nur noch 30 km/h schnell sein. Einmal an der Ampel zu viel Gas gegeben – und schon ist man drüber über die gefährlichen 37 km/h, ab denen Bußgeld droht. Der ein oder andere merkt das, bremst wieder ab und hält sich an die vorgegebenen 30 km/h – viele tun das aber nicht. An diesem eingangs beschriebenen Montag „rasten“ 28 Autos einfach so vorbei, 30 km/h waren das nicht, eher 40 oder 50 oder noch mehr. Immer wieder wird man dann von den Fahrerinnen und Fahrern mit „netten“ Gesten bedacht. Hier ein ausgestreckter Mittelfinger, da ein gezeigter Vogel – entweder haben die Autofahrer die Schilder nicht gesehen und halten einen für ein Verkehrshindernis oder sie halten die 30 km/h schlicht für eine reine Empfehlung und kein Muss.

Bei der Stadt Regensburg ist das Problem offenbar noch nicht angekommen: „Über vermeintliche Geschwindigkeitsüberschreitungen nach der Neuregelung erreichten die Stadt lediglich einzelne Bürgerhinweise“, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Juliane von Roenne-Styra, auf Wochenblatt-Anfrage mit. Über die Neuregelung sei ausführlich informiert worden – die Informationen seien auch vom 13. Dezember 2019 bis zum 31. Januar 2020 auf der Homepage der Stadt abrufbar gewesen.

Zur Überwachung der Geschwindigkeit setze die Stadt mobile Überwachungsanlagen ein, „es werden zeitnah Kontrollen – auch in der Weißenburgstraße – durchgeführt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Stadt die Geschwindigkeitskontrollen nicht vorher ankündigt“, so die Stadtsprecherin. Bei diesen Kontrollen dürfte es dann Bußgeldbescheide hageln ...