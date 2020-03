IG Historische Straßenbahn Astrid Freudenstein stiftet ein Aquarell als Spende für die Straßenbahn

Eine außergewöhnliche Spende erreichte nun die Regensburger Straßenbahn. Den Erlös eines Aquarells der Regensburger Straßenbahn der Malerin Margarete Breu spendeten Frau Dr. Astrid Freudenstein und Margarete Breu zur Restaurierung der Regensburger Straßenbahn.

Regensburg. „Schon als Kind bin ich oft damit gefahren, wir fuhren oft nach Prüfening, wanderten dann über die Brücke nach Eilsbrunn“, so Margarete Breu. Sie habe oft darüber nachgedacht, wie man dem Regensburger Straßenbahnverein helfen könne und kam letztlich zu dem Schluss, ein Aquarell über eine Szene am Dom zu malen.

Während der Hauptversammlung kam Frau Dr. Freudenstein spontan auf die Idee, für dieses Gemälde eine Spende an den Verein zu senden. „Die historische Straßenbahn gehört zu Regensburg wie der Dom oder die Steinerne Brücke, dieses einzigartige Gemälde sehend war es mir wichtig, die Spendensammelaktion der Straßenbahnfreunde zu unterstützen. Nun ist es wichtig, dass dieses Gemälde gut präsentiert vielen Regensburgern gezeigt wird, ich denke die IG Historische Straßenbahn wird hier einen schönen Platz in der Regensburger Öffentlichkeit finden“, erläutert Freudenstein ihren Entschluss. Hier wurden mit Hilfe von Stadträtin Bernadette Dechant bereits erste Gespräche geführt.

Freudig nahm Jan Mascheck, der erste Vorsitzende des Vereins die Spende entgegen, dankte auch der Künstlerin Margarete Breu für die außergewöhnliche Aktion sehr und fasste zusammen: „Wir werden nun in diesem Jahr die Spendensammelaktion beenden können, zum einen mit der „Viele-schaffen-mehr“-Aktion, die am Sonntag, 15. März, beginnt, und dem einmaligen ‚Straßenbahnbetrieb‘ in Regensburg vom 3. bis zum 5. Juli. „Hier kann jeder, der schon immer mal in Regensburg Straßenbahn fahren wollte, mit unserer historischen Bahn auf einem Gleis aus Würzburg fahren!“ Weitere Infos gibt es im Internet unter www.strassenbahnregensburg.de.