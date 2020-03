Termine Geht der Wolbergs-Prozess doch vor dem 1. Mai zu Ende?

Der Kammer unter dem Vorsitz von Georg Kimmerl (Mitte) ist wohl auch an einem baldigen Ende des Prozesses gelegen. Foto: Ursula Hildebrand

Die Kommunalwahlen rücken näher – und damit auch der Beginn der neuen Legislaturperiode im Regensburger Stadtrat. Die beginnt am 1. Mai. Einer, der Interesse daran hat, dass bis dahin Klarheit herrscht, ist der vorläufig suspendierte Oberbürgermeister der Stadt, Joachim Wolbergs. Er tritt für die „Brücke“ wieder an – und hat wenig Interesse, als Angeklagter in die neue Legislatur zu gehen. Nun zeichnet sich ein mögliches Ende des zweiten Prozesses gegen ihn ab.