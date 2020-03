Tolle Aktion Eisbären unterstützen Lebenshilfe Regensburg

Foto: Eisbären Regensburg

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Lebenshilfe Regensburg e.V. am Freitag, 6. März, ein Schafkopf-Turnier in den Regensburger Werkstätten Obertraubling. Dabei gewinnt jeder Teilnehmer einen Preis, die Eisbären Regensburg haben für diesen Zweck insgesamt 30 Freikarten für das erste Playoffs-Heimspiel gestiftet.