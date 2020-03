Regierung der Oberpfalz Integrationspreis 2020 – jetzt bis zum 15. Juli bewerben

Initiativen und Projekte in der Oberpfalz, die die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in besonderer Weise fördern und in denen sich Bürgerinnen und Bürger in gelungener und innovativer Weise für ein interkulturelles Miteinander engagieren, können sich auch in diesem Jahr wieder für den Integrationspreis bei der Regierung der Oberpfalz bewerben.

Oberpfalz. Dazu zählen insbesondere Projekte, die die Teilhabe auf der lokalen Ebene nachhaltig und erfolgreich unterstützen und ganz besonders Projekte zur Verbesserung der Bildungssituation. „Mit dem Integrationspreis wollen wir die beeindruckenden Aktivitäten und das außerordentliche gesellschaftliche Engagement der Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer im Bereich der Integration in der Öffentlichkeit bekannt und sichtbar machen“, betont Regierungspräsident Axel Bartelt.

Seit 2008 wird der in diesem Jahr mit insgesamt 5.000 Euro dotierte Integrationspreis von der Regierung der Oberpfalz verliehen. „Als Regierungspräsident freue ich mich zu sehen, wie viele eindrucksvolle und erfolgreiche Projekte von Vereinen und Organisationen in der Oberpfalz schon ausgezeichnet wurden. Ich kann nur alle Engagierten ermuntern, sich in diesem Jahr zu bewerben. Ihre Projekte helfen dabei, das Bewusstsein für Integration zu wecken und dadurch andere Menschen zum Mitwirken anzuregen. Denn: Ein gutes Miteinander kann nur gelingen, wenn sich alle Akteurinnen und Akteure vor Ort dafür einsetzen.“

„Bewerben Sie sich mit Ihren Aktivitäten bei der Regierung der Oberpfalz und machen Sie in der Integration engagierte Vereine und Organisationen auf die Auslobung des Preises aufmerksam.“ Bewerbungsunterlagen (formloses Anschreiben, kurze Beschreibung der Aktivitäten, eventuell Presseberichte und Ähnliches) sind bis spätestens 15. Juli an die Regierung der Oberpfalz, Bereich 1 – Sachgebiet 14.2, in 93039 Regensburg, zu richten. „Die Regierung der Oberpfalz freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen.“ Näheres zur Bayerischen Integrationspolitik findet man im Internet unter www.stmi.bayern.de.

An der Ausschreibung zum Integrationspreis der Regierung der Oberpfalz 2020 können sich Personen, Vereine oder sonstige Institutionen, gleich ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, beteiligen, die sich im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund im Regierungsbezirk Oberpfalz engagieren. Die Initiative beziehungsweise das Projekt sollte nachhaltig angelegt sein und bereits erfolgreiche Schritte der Umsetzung vorweisen. Der Integrationspreis der Regierung der Oberpfalz 2020 ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Dabei kann das Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Das Preisgeld ist zweckgebunden für Projekte und Initiativen im Bereich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund einzusetzen. Die Jury wählt aus den eingegangenen Bewerbungen bis Mitte August 2020 die Preisträger aus, anschließend werden die Gewinner informiert. Alle Bewerber erhalten eine Einladung zur Preisverleihung. Bei erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb willigen Sie zudem ein, dass Ihr Projekt und die daran beteiligten Personen öffentlich erwähnt und gewürdigt werden. Die Entscheidung über die Preisträger trifft eine unabhängige Jury aus Mitgliedern unterschiedlicher Sachgebiete der Regierung der Oberpfalz. Die Preisverleihung findet in der zweiten Jahreshälfte 2020 im Großen Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz in Regensburg statt.