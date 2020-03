„Genau der Richtige“ Manfred Weber unterstützt in Beratzhausen de n CSU-Bürgermeisterkandidaten Matthias Beer

Um seinen Parteifreund Matthias Beer im Kommunalwahlkampf zu unterstützen, hat Manfred Weber, der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, die Marktgemeinde Beratzhausen besucht.

Beratzhausen. Unter dem Motto „Auf eine Fischsemmel mit Manfred Weber“ zeigte sich der CSU Spitzenpolitiker nahbar, sympathisch und hatte auch viel lobende Worte für den Bürgermeisterkandidaten Matthias Beer übrig.

Der Stadl am Essenbügl war voll, die CSU Beratzhausen hatte zur Stehparty „Auf eine Fischsemmel mit Manfred Weber“ geladen. CSU Bürgermeisterkandidat Matthias Beer begrüßte die Gäste und zeigte sich überwältigt „Das hätte ich nicht gedacht, dass bei diesem Schneewetter so viele den Weg zu uns finden.“. Beer und Weber kennen sich seit über 13 Jahren aus den verschiedensten Parteigremien. „Wie man mit Dir nach der Europawahl umgegangen ist, war eine Sauerei! Anders kann ich es nicht sagen. Aber du bist aufgestanden und hast Europa deine volle Loyalität zugesagt. Davor ziehe ich meinen Hut.“ leitete Beer auf den Ehrengast über.

In seiner kurzen Rede schilderte Manfred Weber eindrucksvoll und emotional das „auf und ab rund um die Europawahl“. Von seiner Nominierung zum europäischen Spitzenkandidaten, über die Tour quer durch Europa bis zu den Tagen, als er realisierte, dass Europa die „demokratischen Spielregeln außer Kraft gesetzt hatte“: „Das waren sicher schwere Tage, die man erstmal verdauen muss“, so Weber. Aber Manfred Weber brennt weiter für Europa. Er werde weiter arbeiten „denn verloren hat man nicht, wenn man hinfällt, sondern nur wenn man liegen bleibt“ und umschrieb sein Herzenprojekt „EUcanBeatCancer“. „Wenn wir alle Kräfte in Europa bündeln können wir Krebs besiegen!“.

Dem Bürgermeisterkandidaten der CSU, Matthias Beer, bescheinigte Weber einen vorrausschauenden, zukunftsweisenden und ehrlichen Politikstil „Matthias und ich haben viel gemeinsam. Zum Beispiel die Art und Weise wie er an die Themen rangeht - Er hat stets das Große und Ganze im Blick. Vor allem hat er sich ein Netzwerk in die CSU aufgebaut, dass Beratzhausen gut tun wird. Matthias ist genau der richtige für die Europagemeinde.“ Weber „freue sich auf die verzahnte Zusammenarbeit zwischen Europa, Bund, Land und der Kommune aus einer Hand“.

Auch Bundestagsabgeordneter Peter Aumer ließ es sich nicht nehmen ein paar Worte an die Besucher zu richten und wurde auch sehr persönlich: „Ohne Matthias wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute bin. Wir haben gemeinsam viele Hochs und Tiefs durchlebt. So etwas schweißt zusammen.“ Aumer unterstütze Beer „gerne, weil er immer den Blick fürs Wesentliche hat und die wichtigen Themen gezielt anpackt.“

Im Anschluss an den kurzen „offiziellen Teil“ nahmen sich Aumer und Weber viel Zeit, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen. Es wurde geratscht, gescherzt, Fotos gemacht und die CSU reichte dazu, passend zur Fastenzeit „Ernas Fischsemmeln“. Weber dazu scherzhaft „Mir wurde gesagt, dass sie die Besten weit und breit sind und ich wurde nicht enttäuscht.“