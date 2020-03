Besuch Hubert Aiwanger unterstützt die Unabhängigen Bürger Beratzhausen im Wahlkampf

Es ist nicht alltäglich, dass der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den Markt Beratzhausen besucht. Doch der UB-Bürgermeisterkandidat Herbert Gabriel hat Aiwanger mit seiner Art, seiner Bürgernähe und seinem Programm überzeugt, sodass Aiwanger spontan der Einladung zu einer Wahlveranstaltung der Unabhängigen Bürger gefolgt ist.

Beratzhausen. Heimatliebe, zuhören, aufmerken und anpacken lautet das Credo des UB-Bürgermeisterkandidaten Herbert Gabriel. Diese Eckpunkte entsprechen genau dem Credo des stellvertretenden MInisterpräsidenten Aiwanger. Gleich zu Beginn seiner Rede betonte der stellvertretende Ministerpräsident daher auch, dass die Kommunalwahlen die wichtigsten Wahlen seien. Als Freier Wähler habe er sich immer für die Belange der Bürger vor Ort eingesetzt, führte er weiter aus und erinnerte in diesem Zusammenhang unter anderem an die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzungen. Die Bedürfnisse der Bürger im Fokus sprach er sich für die Option der Ausweitung von Gewerbegebieten im ländlichen Raum und nicht nur in den Metropolregionen aus, relativierte diese Aussage jedoch mit dem Hinweis, gleichzeitig immer sorgsam mit der Fläche umzugehen. „Die besten Grünen sind die Freien Wähler“, erinnerte Aiwanger an das Photovoltaikprogramm. Generell sprach er sich für einen massiven Ausbau der regenerativen Energieerzeugung im Süden aus. Weitere Themen in Beratzhausen waren die Stärkung der regionalen Landwirtschaft anstelle von Importen von Produkten aus dem Ausland, die Bildungs- und die Gesellschaftspolitik. „Wir müssen die Mitte stärken“, müssen aufpassen, dass Randgruppen nicht so stark werden, streifte er die jüngsten Entwicklungen. „Das Ohr am Bürger haben“, ist für Aiwanger jedoch nicht nur ein Spruch, sondern wird auch gelebt. Anregungen, Probleme werden notiert und finden so Eingang in die politische Arbeit. Auch in Beratzhausen hat er einige Punkte, die in der sich anschließenden Diskussion angesprochen wurden, aufgeschrieben, damit sie in Zukunft bei Entscheidungsfindungen berücksichtigt werden können.

Einige dieser von Aiwanger angesprochen Punkte hat der UB-Bürgermeisterkandidat zusammen mit seiner Gemeinderatskandidatentruppe in sein Wahlprogramm aufgenommen. So zum Beispiel den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung vor Ort, die Ausweisung von Gewerbeflächen mit Augenmaß. Gerade die auch von Aiwanger propagierte Bürgernähe ist für Gabriel eine Selbstverständlichkeit, denn er sucht das Gespräch mit den Bürgern, hört zu, merkt auf und packt an. Dies hat er nicht nur bereits in der Vergangenheit bewiesen, sondern auch während der Veranstaltung. Kein Wunder also, dass der stellvertretende Ministerpräsident seine Rede mit dem Appell „wählt unseren Herbert, damit er Bürgermeister wird“ abschloss.