Aktion der Klimaaktivisten „Banner Drops“ anlässlich der Kommunalwahlen

Foto: Fridays for Future Bayern

Am Freitag, 28. Februar, haben sich in München, Nürnberg, Regensburg, Erlangen und Bamberg Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ versammelt um „Banner Drops“ durchzuführen. Mit diesen Aktionen soll auf die baldigen Kommunalwahlen und den diesen vorausgehenden, bayernweiten Großstreik aufmerksam gemacht werden.