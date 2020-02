Wichtiges Anliegen Wirtschaftsminister fördert Kultur- und Kreativwirtschaft als Zukunftsbranche

Foto: Silvia Gross

Auf die Initiative der Regensburger Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Kerstin Radler, wurden 150.000 Euro für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Bayern in den Nachtragshaushalt 2019/20 eingespeist. Am Donnerstag, 27. Februar, kam Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nach Regensburg, um dazu in einem Pressegespräch zu informieren.