Kommunalwahlen Wahlabend am 15. März – Ergebnisse können live im Landratsamt mitverfolgt werden

Der Landkreis Regensburg informiert am Abend des Wahlsonntags, 15. März, im Foyer des Landratsamtes über die Ergebnisse der Kommunalwahl. Eingeladen sind die Landratskandidatinnen und -kandidaten, Journalistinnen und Journalisten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr.

Landkreis Regensburg. Wer die Wahlergebnisse lieber zu Hause mitverfolgen möchte, kann dies auf der Homepage des Landkreises unter www.wahlen.landkreis-regensburg.de tun. Dort werden die Ergebnisse für die Wahl des Landrats/der Landrätin sowie des Kreistages präsentiert, sobald sie jeweils aus den 41 Landkreisgemeinden beim Landratsamt eingegangen sind.

Mit ersten Ergebnissen wird etwa gegen 19 Uhr gerechnet. Das Ergebnis der Wahl des Landrats/der Landrätin dürfte gegen 21 beziehungsweise 21.30 Uhr vorliegen, das des Kreistages im Laufe des Montags.

Nach der bayernweit einheitlichen Festlegung wird in den Gemeinden nach folgender Reihenfolge ausgezählt: Bürgermeister, Landrat, Gemeinderat, Kreistag. Nach den bisherigen Erfahrungswerten werden alle oder fast alle Gemeinden am Sonntag bis auf den Kreistag alle Ergebnisse vorliegen haben. Manche Gemeinden werden am Sonntag auch bereits deren Kreistagsergebnis ermittelt haben.