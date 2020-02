Veranstaltung am 3. März Das Landratsamt informiert über den Ausbau der Ortsdurchfahrt Eitlbrunn

In Kürze beginnt der Ausbau der Ortsdurchfahrt Eitlbrunn. Die umfangreiche Baumaßnahme an der Kreisstraße R 18, die auch die Errichtung eines Geh- und Radweges beinhaltet, wird – auf drei Bauabschnitte verteilt – aller Voraussicht nach bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Regenstauf. Über die einzelnen Bauabschnitte und die geplante Bauabwicklung informieren die Tiefbauverwaltung des Landratsamtes sowie die beauftragte Baufirma die Anwohnerinnen und Anwohner von Eitlbrunn in einer Veranstaltung am 3. März, um 18 Uhr im Gasthaus Spanner, Kallmünzer Straße 27. In den vergangenen Tagen wurden die Anwohner bereits vorab über Infoblätter der Tiefbauverwaltung des Landratsamtes sowie der Baufirma über Details zum Bauablauf unterrichtet.

Die Anwohnerinnen und Anwohner von Eitlbrunn sind zur Informationsveranstaltung herzlich eingeladen.