CSA Regensburg CSU-Infostand beim BUZ in Burgweinting

Foto: CSA Regensburg

Die CSA als CSU-Vertretung von Arbeitnehmern, Familien, Schwerbehinderten, Kranken und Sozialschwachen, ist am Freitag, 28. Februar, ab 14 Uhr, am BUZ mit einem Infostand in Burgweinting in Regensburg vor Ort.