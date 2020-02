Antrag Kommt jetzt ein Bushäuschen in Burgweinting?

An den SPD-Ortsverein Burgweinting-Harting-Irl und die Stadträtin wurde die Bitte herangetragen, ein Bushäuschen mit Sitzgelegenheit in der Minervastraße Richtung HBF/Albertstraße aufzustellen.

Regensburg. In dem Einzugsbereich dieser Haltestelle befinden sich die Mittelschule, eine Kindertagesstätte und Mehrgenerationenhäuser. Viele Nutzer des ÖPNV kommen mit Kinderwagen, Rollator und auch Rollstuhl zu dieser Haltestelle und müssen dann ohne Überdachung und Sitzgelegenheit auf den Bus warten. Besonders für ältere und gehbehinderte Mitbürger_innen ist dieser Zustand nicht tragbar. In Zeiten der Verkehrswende sollen immer mehr Bürgerinnen und Bürger dazu motiviert werden, auf den ÖPNV umzusteigen. Die Verbesserung der Haltestelle ist deshalb ein wichtiger Beitrag, um das zu unterstützen. Grundsätzlich sollte jede Haltestelle überdacht sein und eine Sitzgelegenheit bieten.

Die SPD vor Ort und die örtliche Stadträtin haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen in den Stadtteilen. „Gerne nehmen wir uns der Probleme unserer Mitbürger_innen an und haben deshalb die Stadtverwaltung gebeten, unsere Anfrage zu prüfen“, so Stadträtin Dagmar Kick und der OV-Vorsitzende Jan Kempinger.