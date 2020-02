Vernetzt in der Landwirtschaft Regierung der Oberpfalz gibt Anstoß für ein kreatives Netzwerk

Es war nicht nur die bayernweite Premiere, „sondern auch eine besondere Freude“, wie Regierungspräsident Axel Bartelt im Rahmen seiner Begrüßung betonte: Zum ersten Mal trafen sich im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz rund 30 Oberpfälzer Top-Unternehmerinnen aus dem landwirtschaftlichen Bereich zu einem gemeinsamen Frühstück.

Regensburg. „Sie alle bringen sich in unterschiedlichsten Betriebszweigen, zum Teil seit vielen Jahren, hocherfolgreich in die Oberpfälzer Landwirtschaft ein, schaffen Arbeitsplätze und stärken entscheidend den ländlichen Raum“, so der Regierungspräsident. „Mit Ihrer Kreativität, Ihrer Leidenschaft für die Arbeit, Ihrem Mut, Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Einsatz leben Sie uns allen vor, was es heißt, wirtschaftlich als Unternehmerin engagiert zu sein. Sie sind wirkliche Botschafterinnen für die Landwirtschaft.“

Neben Ferien- und Erlebnisbauernhöfen managen die teilnehmenden Unternehmerinnen Milchviehbetriebe und Hofcafés, sind tätig in der Direkt- und Spezialvermarktung, im Betrieb einer Pferdepension oder als Ernährungsfachfrauen.

„Mit unserer Veranstaltung wollen wir einen Rahmen für die Unternehmerinnen schaffen, der den Austausch untereinander intensiviert und fördert“, erklärt Organisatorin Angelika Spitzer, Leiterin des Sachgebiets 61 - Ernährung, Bildung und Diversifizierung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung der Oberpfalz. Die Idee, im Rahmen eines moderierten Frühstücks ein „Netzwerk Bäuerin“ zu forcieren, stammt aus dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) und soll in allen Regierungsbezirken umgesetzt werden.

Denn Studien, wie der 2019 veröffentlichte Forschungsbericht „Wie Frauen erfolgreich gründen – Unternehmerinnen in der Landwirtschaft“, belegen es eindeutig: Unternehmerinnen sind dann am erfolgreichsten, wenn sie ihre Erfahrungen unter Gleichgesinnten austauschen können. „Netzwerke sind für Frauen Schlüssel zum Erfolg in der Unternehmungsgründung, sie stärken das Selbstvertrauen und sind wichtige Informationsquellen“, unterstreicht Spitzer. „Die Regierung der Oberpfalz möchte hierfür wichtige Impulse setzen und die Teilnehmerinnen in Zukunft weiterhin organisatorisch und methodisch begleiten.“

Neben einem ersten Kennenlernen zum Entdecken von Gemeinsamkeiten, an dem auch Regierungspräsident Axel Bartelt teilnahm, erwartete die Unternehmerinnen ein sogenanntes „Ideen-Café“, in dessen Rahmen gemeinsame Ziele für das Netzwerk formuliert, Themenwünsche gesammelt und die weitere Zusammenarbeit geregelt wurden. Denn, so auch der Wunsch von Regierungspräsident Bartelt, „diese Veranstaltung soll nur der Anstoß für ein kreatives Netzwerk für Unternehmerinnen aus dem Bereich Landwirtschaft in der Oberpfalz werden.“