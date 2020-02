Der RVV informiert Sprengung des Wirsing-Baus am Sonntag – Busse müssen umgeleitet werden

Foto: Kathrin Lechl

Wegen Abbrucharbeiten und der Sprengung des Wirsing-Baus am Ernst-Reuter-Platz in Regensburg am Sonntag, 23. Februar, kommt es in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Linienverkehr zu Behinderungen.