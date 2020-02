Am Faschingsdienstag Stadtwerk-Verwaltungen und Rewag geschlossen

Foto: 123rf.com

Die Büros der Verwaltungen von „das Stadtwerk.Regensburg“ und Rewag in der Greflingerstraße 22 und Markomannenstraße 1 in Regensburg sowie das Rewag-Kundencenter und der Glasfaser-Ostbayern-Shop in der Greflingerstraße 22 sind am Faschingsdienstag, 25. Februar, geschlossen.