Kommunalwahlen OB-Kandidat Christian Janele und die CSB rücken das Thema „Klima und Umwelt“ in den Mittelpunkt

Klima und Umwelt sind der CSB und ihrem OB-Kandidaten Christian Janele nach eigener Aussage sehr wichtig. Daher gehört der Umstieg auf erneuerbare Energien zu den wichtigsten Maßnahmen beim Klimaschutz.

Regensburg. Zu diesem Thema veranstaltet die CSB am kommenden Dienstag, 18. Februar, um 19 Uhr im „Bücherwurm“ in der Maximilianstraße 4 einen Informationsabend. In dem circa 20-minütigen Fachvortrag zum Thema Photovoltaik (PV), Stromspeicher wird ausführlich und anschaulich über Anschaffung, Preis und Umsetzung der eigenen Stromproduktion und -speicherung informiert. Im Anschluss werden allgemeine Fragen der Zuhörer beantwortet.