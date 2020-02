550.000 Euro bewilligt Kräftige Finanzspritze für die Feuerwehren im Freistaat

Der Bayerische Landtag beschloss am Donnerstag, 13. Februar, die Nachwuchsgewinnung von Jugendlichen für die Freiwilligen Feuerwehren mit künftig 550.000 Euro zu unterstützen.

Bayern. Bestmögliche Rahmenbedingungen für die Feuerwehren schaffen: Das ist ein Anliegen des Regensburger Landtagsabgeordneten Tobias Gotthardt. In den knapp 7.600 bayerischen Freiwilligen Feuerwehren sind über 310.000 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner ehrenamtlich engagiert. Dennoch sei es eine Herausforderung für die Zukunft, weiterhin genug ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für die Feuerwehren zu finden, die diese wichtige Aufgabe übernehmen.

In manchen Bundesländern seien aufgrund des Mangels an Helfern zum Teil Pflichtfeuerwehren gegründet worden. In Bayern sind derartige Entwicklungen glücklicherweise aktuell nicht absehbar, betont der Regensburger Abgeordnete Tobias Gotthardt. Dennoch sei es von zentraler Bedeutung, rechtzeitig finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Feuerwehren im Interesse der Sicherheit weiterhin genügend Helferinnen und Helfer für sich gewinnen können.

Der Bayerische Landtag beschloss deshalb, insbesondere auf Initiative von Gotthardt und der Freien-Wähler-Landtagsfraktion, am Donnerstag, 13. Februar, künftig 550.000 Euro für die Gewinnung und Bindung von ehrenamtlichen Kräften für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern zur Verfügung zu stellen. Bislang waren hierfür 50.000 Euro vorgesehen, teilte der Regensburger Finanz- und Europapolitiker mit.

Mit den zusätzlichen 500.000 Euro unterstützt die FW-Landtagsfraktion die Gemeinden und deren Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von ehrenamtlichen Kräften für die Feuerwehren. Vor allem in die Jugend- und Nachwuchsarbeit soll das Geld fließen, um eine frühzeitige Bindung zu erreichen. Für die Erhöhung hatte sich der Regensburger Abgeordnete Tobias Gotthardt als Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen im Bayerischen Landtag gemeinsam mit seiner Fraktion aktiv eingesetzt. „Das dies nun erfolgreich aufgegriffen wurde, freut mich sehr.“