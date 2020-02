Schokoherzen und Bleistifte CSU-Ortsverband lädt am Valentinstag zum Infostand

Foto: CSU/Schmidl

Mit Schokoherzen zum Valentinstag und Bleistiften für das Zwischenzeugnis begrüßen die CSU-Stadträte Hans Renter und Dagmar Schmidl alle Bürgerinnen und Bürger sowie Schülerinnen und Schüler am Freitag, 14. Februar, von 13 bis 15 Uhr auf ihrem Infostand in der Altmühlstraße in Weichs.