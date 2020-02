Politiktalk CSU-Ortsverband lädt zu „Politik, Kaffee & Kiachl“

Bereits zum siebten Mal veranstaltet Stadträtin Dagmar Schmidl, die bei der Kommunalwahl auf Platz 7 wieder für den Stadtrat kandidiert, am Samstag gemeinsam mit ihrem Ortsverband Oberisling-Leoprechting, dem benachbarten Ortsverband Graß mit Georg Reisinger an der Spitze und der CSU-Stadtratsfraktion den beliebten Polittalk „Politik, Kaffee & Kiachl“.

OBERISLING. Beginn ist am 15. Februar um 14 Uhr beim Rieger-Wirt in Oberisling in der Rauberstraße 27 (die Buslinie 3 hält vor der Tür). Nachdem die Veranstaltung diesmal in die Faschingszeit fällt, wird nach Grußworten von Peter Aumer, Dr. Franz Rieger und Bezirksrat Hans Renter und der Vorstellung des Wahlverfahrens der Kreisvorsitzende Michael Lehner die OB-Kandidatin Dr. Astrid Freudenstein und die anwesenden Stadtratskandidatinnen und -kandidaten der CSU in einer Büttenrede vorstellen. Ihr Kommen zugesagt haben Kerstin Gailer (Platz 9), Bernhard Mitko (Platz 12), Kathrin Fuchshuber (Platz 15), Barbara Neumann-Trüb (Platz 21), Matthias Krieger (Platz 22), Rosi Thoma (Platz 24); Alexander Ammelounx (Platz 30), Klaus Theml (Platz 32) und Manuel Pfeilschifter (Platz 44). Im Anschluss wird zu Kaffee und vom Wirt Michael Werner wieder selbstgebackenen Faschings-Kiachln eingeladen. Ausklingen lässt man den Nachmittag mit Musik von „George‘s One-Man-Band“. Eine Verkleidung ist erlaubt, aber nicht erforderlich. Etwaige Rückfragen zur Veranstaltung sind per Mail an dagmar.schmidl@melzl-regensburg.de möglich.