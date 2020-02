Unfall bei Alteglofsheim Beim Überholen krachte es

Am Samstag, 8. Februar, um 11.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße B15 bei Alteglofsheim ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand.

ALTEGLOFSHEIM. Hinter einem von Hagelstadt in Richtung Alteglofsheim fahrenden Traktor fuhren mehrere Pkw her. Der 34-jährige Fahrer eines Opel Zafira scherte zum Überholen des Traktors auf den linken Fahrstreifen aus. Als der Opel auf Höhe eines vorausfahrenden VW Golf kam, scherte die 34-jährige Fahrerin des VW ebenfalls nach links aus, um den Traktor zu überholen. Der Golf erfasste den überholenden Opel mit dem linken Außenspiegel am rechten Außenspiegel.