Wetterprognose Sturm „Sabine“ – agilis richtet Servicetelefon ein

Foto: Ursula Hildebrand

Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen entfallen am Montag, 10. Februar, alle Zugleistungen in den agilis-Netzen Nord und Mitte am Morgen – zunächst bis circa 7 Uhr – ersatzlos.