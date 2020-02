Baustelle Die Abbrucharbeiten an der alten Kfz-Zulassungsstelle beim Landratsamt Regensburg beginnen

Der Bagger frisst sich in das Gebäude, in dem früher unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle untergebracht war. Foto: Franziska Wagner

Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle im Landratsamt in Regensburg haben Mitte 2018 ihre neuen Räumlichkeiten im sanierten Altbau in der Altmühlstraße 3 bezogen.

LANDKREIS REGENSBURG. Ihr früheres Domizil schräg gegenüber in der Altmühlstraße 6 war in die Jahre gekommen, wies energetisch eine schlechte Bilanz auf und bot in der offenen Bauweise mit vielen Einzelschaltern keinen Raum für Diskretion. Das Gebäude stand seit dem Umzug leer und wird nun abgerissen.



Die Arbeiten erfolgen von Osten in Richtung Altmühlstraße. Zum Einsatz kommen dabei eine am Bagger angebaute Abbruchzange beziehungsweise -schere zum Abbruch der massiven Bauteile sowie ein Felsmeißel beim Abbruch der Bodenplatte. Um Staubbildung weitgehend zu vermeiden, wird Wasser eingesetzt. Einschließlich Recycling, Abfuhr und Wiedereinbau des Abbruchmaterials wird mit einer Dauer der Abbrucharbeiten von vier bis sechs Wochen gerechnet. Auf dem entstehenden freien Platz werden im Laufe des Jahres in einem ersten Bauabschnitt rund 70 Parkplätze errichtet.



Parkdeck bleibt uneingeschränkt nutzbar



Während der Abbrucharbeiten an der alten Kfz-Zulassungsstelle können die Parkplätze auf dem Parkdeck neben der Baustelle nach wie vor genutzt werden. Lediglich die drei Parkplätze vor dem Gebäude (unmittelbar an der Straße) müssen im Laufe der Abbrucharbeiten situationsbedingt gesperrt werden. Die Altmühlstraße bleibt im Baustellenbereich uneingeschränkt befahrbar. Mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen aufgrund von An- und Abfuhr von Abbruchgerät oder durch den Lkw-Verkehr muss jedoch gerechnet werden.



In einem zweiten Bauabschnitt wird voraussichtlich 2021 auch das Parkdeck der früheren Zulassungsstelle abgebrochen. Dort entstehen dann weitere 95 Parkplätze.