Interessen der Radfahrer vertreten ADFC Regensburg in voller Fahrt – Vorstand aufgefrischt

(Foto: ADFC Regensburg)

25 Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Regensburg kamen am Donnerstagabend, 23. Januar, in die Martinsklause des Evangelischen Bildungswerks (EBW) in Regensburg, um bei der Neuwahl des Vorstandes ihres Vereins mit zu entscheiden. „Es kamen deutlich mehr als in den Vorjahren, das mag auch am Mitgliederzuwachs des vergangenen Jahres liegen“, so Dr. Klaus Wörle, alter und neuer Vorsitzender des Verbands.