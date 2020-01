Im Salzstadel Diskussionsabend zum Holzgartensteg

Am Mittwoch, 5. Februar 2020, findet im Salzstadel Regensburg (Brück-Saal, erstes Obergeschoss) ein Diskussionsabend zu den drei prämierten Planungskonzepten zum Holzgartensteg statt.

REGENSBURG Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Planungs- und Baureferentin Christine Schimpfermann und der Preisgerichtsvorsitzende Peter Riepl stellen ab 19 Uhr die Entwürfe vor. Moderator Stefan Kessen von der Mediator GmbH aus Berlin wird durch den Abend führen.

Bereits ab Montag, 3. Februar, bis einschließlich Samstag, 15. Februar, findet eine Ausstellung im Kräncher-Saal (ebenfalls im Salzstadel, 2. OG) statt. Hier werden alle insgesamt zwölf eingereichten und für den Wettbewerb zugelassenen Arbeiten präsentiert. Von diesen wurden drei Entwürfe prämiert und eine ausgezeichnet. Die Ausstellung ist an diesen Tagen geöffnet: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Der barrierefreie Zugang ist von Montag bis Freitag jeweils bis 17 Uhr möglich, samstags und sonntags durchgehend.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Ausstellung zu besuchen, am Diskussionsabend teilzunehmen und sich einzubringen – entweder schriftlich und/oder im direkten Austausch am Diskussionsabend. Die drei prämierten Entwürfe sind ab 3. Februar auch online unter www.regensburg.de einsehbar. Wer keine Zeit oder nicht die Möglichkeit hat, direkt vor Ort seine Anregungen zu formulieren, kann dies bis 15. Februar auch per Mail an tiefbauamt@regensburg.de tun. Die eingereichten und vorgebrachten Anregungen werden im Nachgang geprüft und gemeinsam mit den Anforderungen des Preisgerichts an die Preisträger zur weiteren Bearbeitung weitergegeben.