Würdigung für ehrenamtliches Engagement Kostenlos-ÖPNV für Angehörige von Blaulichtorganisationen wird geprüft

Uniformierte Kräfte von Blaulichtorganisationen im Landkreis Regensburg und in ganz Bayern sollen kostenlose Fahrt im ÖPNV erhalten: Das hatten die Freien Wähler Anfang Januar bei ihrer Klausur in Schwandorf gefordert – nur zwei Wochen später wurde die Resolution nun vom Ministerrat angenommen.

REGENSBURG Wie Polizisten sowie Angehörige der Bundeswehr können damit vielleicht bald auch uniformierte Mitarbeiter von THW, Freiwilliger Feuerwehr und vielen weiteren ehrenamtlich tätigen Hilfsorganisationen kostenlos in Bussen und Bahnen des Freistaats mitfahren. Dies soll nun rasch geprüft werden, kündigt der Regensburger Abgeordnete Tobias Gotthardt, der sich für diese Anerkennung des Engagements in Blaulichtorganisationen stark gemacht hatte, freudig an.

Auch Fraktionschef Florian Streibl drückte am Mittwoch seine Begeisterung über den raschen politischen Erfolg aus: „Ich kann mich nicht erinnern, dass eine politische Initiative unserer Fraktion jemals so schnell vom Koalitionspartner angenommen und vom Kabinett gebilligt wurde.“ Für Tobias Gotthardt steht fest: „Es wäre ein fantastisches Signal an die vielen Menschen, die sich in Blaulichtgruppen für mehr Sicherheit in Bayern engagieren – zu unser aller Wohl. Das zeigt auch, wie gut die Zusammenarbeit der orange-schwarzen Koalition funktioniert!“

Vor zehn Jahren hatte das Bayerische Innenministerium mit hiesigen Verkehrsunternehmen die Vereinbarung getroffen, dass uniformierte Polizistinnen und Polizisten der Landes- und Bundespolizei alle öffentlichen Verkehrsmittel in Bayern kostenlos nutzen dürfen. Im Gegenzug greifen die Beamten bei Konflikt- und Notsituationen ein – oftmals außerhalb ihres Dienstes.

Dies führe zu einem subjektiv besseren Sicherheitsgefühl aller Fahrgäste, stellt Gotthardt fest. „Und es zeigt Angehörigen von Blaulichtorganisationen hoffentlich schon bald, wie sehr wir ihr Engagement zu schätzen wissen. Ich bin mir sicher, dass die Kabinettsentscheidung auch bei unserem Fraktionsneujahrsempfang am Freitag im Maximilianeum auf große Freude treffen wird. Unser Motto in diesem Jahr lautet: ‚Ehrenamt – das Rückgrat unserer Gesellschaft‘.“