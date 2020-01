Aus allen Bereichen der Wirtschaft Kathrin Mertins führt die Wirtschaftsjunioren Regensburg ins neue Jahr

Kathrin Mertins steht seit Januar 2020 an der Spitze der jungen Unternehmer und Führungskräfte in Regensburg. Pünktlich zum Jahreswechsel hat die 38-jährige Logopädin und Kommunikationstrainerin ihr Amt als Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren Regensburg angetreten.

REGENSBURG Zum Vorstandsteam der WJ Regensburg 2020 gehören: Kathrin Mertins (LogoCom), stellvertretende Kreissprecherin Barbara Zinkl (Creditrefrom Regensburg Aumüller KG), Schatzmeisterin Marion Stadler (Steuerkanzlei Stadler), Catrin Miragall (Arcaden-Apotheke), Adrian Maier (Inventive Sales Consulting), Nina Weikl (Wirksam & Recht Rechtsanwaltskanzlei) und Dr. Martin Kammerer (IHK Regensburg). Den Wirtschaftsjunioren Regensburg gehören mehr als 100 Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft an.

Die Wirtschaftsjunioren sind deutschlandweit rund 11.000 Führungskräfte und Unternehmer/-innen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Sie sind in der Regel nicht älter als 40 Jahre. Durch ihren gemeinsamen Einsatz wollen die Wirtschaftsjunioren die Akzeptanz für unternehmerisches Handeln in Deutschland erhöhen. Sie wollen die Wirtschaftspolitik mitgestalten, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in Europa langfristig zu sichern. Sie stehen ein für den demokratischen Rechtsstaat und für die Marktwirtschaft. Dabei sehen sie sich in sozialer und ökologischer Verantwortung. Bundesweit sind circa 210 Kreisverbände in elf Landesverbänden zu den Wirtschaftsjunioren Deutschland zusammengeschlossen. Weltweit arbeiten 8.500 Juniorenkreise mit 360.000 Mitgliedern in der Weltorganisation Junior Chamber International (JCI) zusammen. Der WJ-Kreis Regensburg wurde 1968 gegründet und hat derzeit 112 Mitglieder.