Diskussion im „Degginger“ Acht OB-Kandidatinnen und OB-Kandidaten zur Frage der Kultur- und Kreativwirtschaft in Regensburg

Ludwig Artinger, Stefan Christoph, Irmgard Freihoffer, Horst Meierhofer, Dr. Astrid Freudenstein, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Bernhard Suttner und Joachim Wolbergs standen Christian Omonsky (ganz links) und dem Publikum Rede und Antwort. (Foto: Ursula Hildebrand)

Was kann die Stadt Regensburg für die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Stadt tun? Was kann die Kultur- und Kreativwirtschaft für die Stadt tun? Wir können sich die Akteure (noch besser) einbringen? Diese und ähnliche Fragen diskutierten acht Frauen und Männer, die den OB-Sessel in Regensburg erobern wollen, am Mittwoch, 22. Januar, im „Degginger“. Eingeladen hatte das „Forum Kreativwirtschaft“.