Infostand Volksbegehren „Mietenstop“ – ÖDP sammelt Unterschriften am Kumpfmühler Markt

Die ÖDP ist Unterstützer des Volksbegehrens „Mietenstop“. Kreisvorsitzender Cornelius Herb stellt fest: „Mit ihrer Erfahrung bei der Durchführung von erfolgreichen Volksbegehren setzt sich die ÖDP nicht nur auf Landesebene, sondern auch in den Kommunen für das Volksbegehren „Mietenstop“ ein. Auch in Regensburg machen wir mit.“

REGENSBURG Seine Partei informiert in diesem Rahmen bei einem Infostand am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 12 Uhr am Kumpfmühler Markt in Regensburg über das Volksbegehren. Interessenten können dabei für das Volksbegehren unterschreiben.