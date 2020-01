Die Grünen Beratzhausen laden ein Politisches Frühschoppen „Mobilität im ländlichen Raum“ mit Bürgermeisterkandidat in Beratzhausen

(Foto: 123rf.com)

Die Ortsgruppe Beratzhausen von Bündnis 90/Die Grünen lädt herzlich zum politischen Frühschoppen unter dem Motto „Mobilität im ländlichen Raum“ am Freitag, 24. Januar, um 11 Uhr, in das Gasthaus Mosner in Beratzhausen (Gottfried-Kölwel-Platz 4) ein.