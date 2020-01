Grüne Obertraubling Bürgermeisterkandidat Norbert Seidl steht Rede und Antwort

Bürgermeisterkandidat Norbert Seidl. (Foto: Grüne Obertraubling)

„Frag die Grünen!; unter diesem Motto steht eine Veranstaltung zum Kommunalwahlkampf, zu der die Grünen Obertraubling am 30. Januar, 18.30 Uhr, in den Stadlerwirt in Piesenkofen einladen.