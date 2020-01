„Zukunftsweisend“ Frauen-Union Regensburg-Land verabschiedet Wahlprogramm

Am Samstag, 11. Januar, traf sich der Vorstand der Frauen-Union Regensburg-Land auf Einladung der Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Sylvia Stierstorfer zur jährlichen Klausurtagung. Dabei standen die bevorstehenden Kommunalwahlen auf der Agenda.

LANDKREIS REGENSBURG Zu Beginn gratulierte die FU-Kreisvorsitzende Sylvia Stierstorfer Heidi Schiller zu ihrem 70. Geburtstag und dankte ihr für ihren langjährigen unermüdlichen Einsatz als Vorsitzende des Ortsverbandes Hagelstadt und als Mitglied im Kreisvorstand. Stierstorfer freute sich, dass der Kreisverband stetig wächst und viele neue Frauen für die Arbeit der Frauen-Union gewonnen werden können. Inzwischen gehören dem Kreisverband 21 Ortsverbände an. Erst kürzlich wurde der neue Ortsverband Naabtal unter dem Vorsitz von Bettina Willamowski ins Leben gerufen. Auch der Ortsverband Lappersdorf wählte mit Dr. Astrid Rohles eine neue Vorsitzende.

Im Mittelpunkt der Tagung lag auf der Vorbereitung der Kommunalwahlen. Die Vorstandschaft verabschiedete einstimmig ein umfangreiches Wahlprogramm mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das Programm wird der Öffentlichkeit demnächst vorgestellt. Hierzu werden in den Ortsverbänden landkreisweit vier Veranstaltungen zu den Themen Pflege, Mobilität, Familie und Umwelt stattfinden. Den Anfang machen die Ortsverbände Alteglofsheim, Hagelstadt, Köfering, Obertraubling, Neutraubling, Schierling und informieren am 20. Januar um 19:30 Uhr im Seminarraum in Straßäcker 1 in Köfering unter dem Motto „Koordiniert helfen - Beratung, Hilfe und Begleitung, rund um das Thema Pflege“ über die Einrichtung eines Pflegestützpunktes. Weiter geht es mit den Ortsverbänden Lappersdorf, Wenzenbach, Regenstauf, Zeitlarn, die am 23. Januar um 19 Uhr zum Thema „Mobilität im Großraum Regensburg – Aktuelle Ansätze und Entwicklungschancen“ in das Aurelium Lappersdorf einladen. Für die Themen Familie, sowie Umwelt finden bis Ende Januar zwei weitere Veranstaltungen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger statt. Darüber hinaus führt jeder Ortsverband im Vorfeld der Kommunalwahl eigene Veranstaltungen, wie Frauenfrühstücke, Kaffeenachmittage oder Betriebsbesichtigungen durch.

„Unser Ziel ist es, viele Frauen in kommunale Mandate zu bringen und unseren CSU-Landratskandidaten Rainer Mißlbeck maximal zu unterstützen“, so die Kreisvorsitzende Sylvia Stierstorfer. „Gerade auf kommunaler Ebene, die sich mit dem täglichen, gesellschaftlichen Lebensumfeld beschäftigt, sind die Erfahrungen und Kompetenzen von Frauen besonders gefragt“, so die Politikerin abschließend.