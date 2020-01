Es hat sich schon einiges getan Regenstauf marschiert Schritt für Schritt Richtung Fairtrade-Gemeinde – drei Vereine spielen mit Fairtrade-Fußbällen

(Foto: H.Sachau-Mohr, Markt Regenstauf)

Mitte Januar stand in Regenstauf das erste Treffen der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“ in 2020 an. Seit dem ersten Treffen im Sommer 2019 hat sich schon einiges getan. Zweiter Bürgermeister Hans Dechant zeigte sich bei der Begrüßung positiv überrascht von dem Engagement der Teilnehmer. Er betonte, dass der Gemeinderat einstimmig hinter der Bewerbung zur Fairtrade-Town steht. „Ich finde es total wichtig, die Jugend für das Thema zu sensibilisieren, sie sind die Konsumenten von Morgen“, so Monika Ernst, Leiterin des Treffens und Fairtrade-Beauftragte des Marktes Regenstauf.