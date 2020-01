Hausdach zur Energieversorgung Zukunftsbüro stellt „Solarrechner“ in Waldmünchen vor

Der Landkreis Cham stellt seinen Bürgerinnen und Bürgern seit diesem Jahr einen kostenlosen „Solarrechner“ zur Verfügung. Der „Solarrechner“ gibt mit wenigen Mausklicks Auskunft darüber, ob die Dachfläche eines Hauses für die Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromproduktion oder einer Solarthermieanlage zur Wärmegewinnung geeignet ist. Das Zukunftsbüro lädt am 27. Januar 2020 zu einer Veranstaltung in Waldmünchen ein, wo der Rechner in seiner Funktion und Anwendung vorgestellt wird.

WALDMÜNCHEN Der Landkreis Cham weist ein sehr großes Potenzial für solare Strom- und Wärmeproduktion auf Dach- und Freiflächen aus. Im Rahmen dieser Analyse wurden sämtliche Dachflächen des Landkreises Cham auf ihre Eignung für die Installation einer Photovoltaik- oder Solarthermieanlage untersucht. Das Solarpotentialkataster liefert zusammen mit dem Solarrechner als interaktives Auskunftssystem den Haus- und Grundstückseigentümern detaillierte Informationen zur möglichen Nutzung der Sonnenenergie. Die häufig gestellte Frage eines Hauseigentümers, ob sich die Errichtung einer PV- oder einer Solarthermieanlage trotz Absenkung der Einspeisevergütung lohnt, kann damit leichter beantwortet werden. Nähere Infos gibt es online unter www.landkreis-cham.de/sonnenenergie/.

Um die Anwendungsmöglichkeiten des Rechners auszuschöpfen, bietet das Zukunftsbüro einen anwendungsorientierten Vortrag am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr im Biomasseheizkraftwerk Waldmünchen, Perlseestraße 21, an und lädt alle Interessierten dazu herzlich ein. Auf Grund der beschränkten Sitzplätze wird um Anmeldung beim Zukunftsbüro der Kreiswerke Cham per Mail an zukunftsbuero@lra.landkreis-cham.de oder unter der Telefonnummer 09971/ 78-568 gebeten.

Weitere Termine finden am Mittwoch, 5. Februar 2020, in Arnschwang am Energiestammtisch und am Samstag, 15. Februar 2020, auf der Chamland-Bau statt. Individuelle Anfragen nimmt das Zukunftsbüro des Landkreises Cham unter der Telefonnummer 09971/78-568 beziehungsweise 09971/78-573 oder per Mail an zukunftsbuero@lra.landkreis-cham.de an.