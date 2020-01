Neujahrstreffen der SPD Äußerer Westen „Wir gestalten bis zum letzten Tag dieser Koalition und sind hier äußerst erfolgreich!“

(Foto: SPD Äußerer Westen)

Am Montag, 6. Januar, fand traditionell das Neujahrstreffen des SPD-Ortsvereins Äußerer Westen in der Gaststätte „Goldener Hirsch“ in Regensburg statt. Auch dieses stand natürlich im Zeichen des Kommunalwahlkampfes, sodass sich viele Stadtratskandidatinnen und -kandidaten einfanden, um das Impulsreferat von Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer zu verfolgen.