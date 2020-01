Mit jugendlichem Schwung in die Wahl Junge Wähler Pentling haben sich aufgestellt – Unterstützer gesucht

(Foto: Michael Knittl )

„Wir geben der Jugend eine Stimme!“. Unter diesem Motto stand am Samstag, 4. Januar 2020, die Nominierungsversammlung der Jungen Wähler Pentling. Diese neue Wählergruppe will an den Kommunalwahlen im März 2020 teilnehmen und mit jugendlichem Schwung ins Pentlinger Rathaus einziehen.