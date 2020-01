Politik Die CSB will antreten – Unterstützerlisten für die Kommunalwahl 2020 liegen aus

385 Unterstützerunterschriften sind nötig, damit die Christlich-Sozialen Bürger (CSB) bei der Kommunalwahlen in Regensburg antreten können.

REGENSBURG Wer es OB-Kandidat Christian Janele und der CSB-Wählerliste ermöglichen möchte, sich am 15. März zur Wahl zu stellen, sollte sich in den nächsten Tagen in die beiden Unterstützerlisten eintragen, die in den Bürgerbüros (Stadtmitte/Nord/Burgweinting; Personalausweis erforderlich) ausliegen. Es gibt keine Wartezeiten, da wie zum Beispiel beim Alex-Center ein Extra-Container aufgestellt wurde.