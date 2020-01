385 Unterstützerunterschriften nötig Mit Satire in den Regensburger Stadtrat – die Ribisl-Partie mitten im Malkampf

(Foto: Ribisl-Partie)

Die Ribisl-Partie kandidiert in Regensburg mit einer eigenen Liste für die Stadtratswahlen am 15. März 2020 und schickt mit dem Aktionskünstler Jakob Friedl einen Oberbürgermeisterkandidaten ins Rennen. Mit der Malkampfzentrale im Ribisl-Haus hat die im Sommer ins Leben gerufene Wählervereinigung in kurzer Zeit und aus eigener Kraft einen gestaltbaren Kulturort geschaffen. Dort wird täglich Stadtteilkultur gelebt, für alle offen, selbstverwaltet, ohne Budget und belebt einzig und allein durch das persönliche Engagement der Akteure.