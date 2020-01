Vereinsschule des Landkreises Infoabend zum Versicherungsschutz im Ehrenamt

Fragen rund um den Versicherungsschutz im Ehrenamt stehen beim Vereinsschulabend des Landkreises am Mittwoch, 15. Januar 2020, von 19 bis 21.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes auf dem Programm.

REGENSBURG Referenten sind Christian Forster von der Versicherungskammer Bayern und Verena Reil vom Bayerischen Sozialministerium. Was passiert, wenn Vereins- oder Vorstandsmitglieder im Rahmen ihres Engagements für den Verein einen Unfall haben oder jemandem einen Schaden zufügen? Wie und über wen sind sie unfall- und haftpflichtversicherungsmäßig abgesichert? Gibt es hier Unterschiede zwischen einfachen Mitgliedern und Vorständen? Welche Versicherungen sollten Vereine auf jeden Fall haben und welche brauchen sie nur in besonderen Fällen, weil wenn Veranstaltungen anstehen? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt des Vereinsschulabends am 15. Januar.

Eine Anmeldung bei der Freiwilligenagentur des Landkreises unter der Telefonnummer 0941/ 4009-638 oder -414 beziehungsweise per Mail an freiwilligenagentur@lra-regensburg.de ist erforderlich. Die Teilnahme an dem Abend ist kostenlos.