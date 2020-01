Politik Regensburgs Freie Wähler läuten mit Alexander Hold und Ludwig Artinger die heiße Phase des Wahlkampfs ein

m Donnerstag, 9. Januar 2020, kommt Alexander Hold, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, auf Einladung von Kerstin Radler nach Regensburg.

REGENSBURG Der aus dem TV bekannte Richter läutet damit die heiße Phase des Wahlkampfs der Freien Wähler für die Kommunalwahl am 15. März ein. Im Fokus stehen landespolitische und kommunalpolitische Themen, zu denen Alexander Hold und OB-Kandidat Ludwig Artinger sprechen werden. Im Anschluss daran sind Fragen der Bürgerinnen und Bürger gerne erwünscht. Die Veranstaltung findet am 9. Januar 2020, um 19.30 Uhr, im Dechbettener Hof statt. Herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten.