Tourenänderung zum Jahreswechsel Zusätzlicher Abfuhrtermin im Januar 2020 für Restmülltonne in Cham-Janahof

Die Kreiswerke Cham machen darauf aufmerksam, dass die Leerung der Restmülltonnen in einem begrenzten Gebiet im Chamer Ortsteil Janahof im neuen Abfuhrplan nicht eingetragen ist. Hierbei handelt es sich lediglich um die erste Woche im Januar 2020. Betroffen sind folgende Straßen: Elsterweg, Bussardweg, Sperberweg, Tiegelgruben, Gutmanninger Straße 1 bis 24f und Milanweg.

CHAM Zum Jahreswechsel gibt es eine Tourenänderung bei der Tonnenabfuhr. Damit wären die oben aufgeführten Straßen nach der letzten Abfuhr am Donnerstag, 19. Dezember, erst wieder am Dienstag, 14. Januar 2020, zur Abholung vorgesehen. Da der Zeitraum von circa dreieinhalb Wochen zwischen den Abfuhren zu lange ist, werden oben genannte Straßen am Freitag, 3. Januar 2020, zusätzlich angefahren und zum neuen Termin am Dienstag, 14. Januar 2020, nochmals entleert.

Bei Fragen zu Abfuhrterminen steht die zuständige Mitarbeiterin der Kreiswerke Cham, Frau Pia Zelenka, unter der Telefonnummer 09971/ 78571 gerne zur Verfügung.